IL PAGELLONE. Pontelungo, Carneade non c'è più

VOTO 8

Seconda parte di stagione in lieve calo rispetto all'incredibile girone di andata, com'era anche fisiologico che fosse, ma il voto per gli ingauni non può che sfiorare l'eccellenza.

Il lavoro portato avanti con attenzione da parte del presidente Neri nell'ultimo lustro ha permesso ai granata di guadagnarsi una solida crediblità tecnica.

Quando si parla del Pontelungo non scappa più il "sorrisino", anzi, è stata davvero dura per tutti battagliare contro la squadra di mister Zanardini a partire dalla scorsa estate.

Ora c'è particolare curiosità nel comprendere come evolveranno i programmi granata dopo il lavoro portato avanti in sede di mercato dai direttori Currì e Renzini, senza dimenticare l'enorme passo avanti compiuto con la nuova strutturazione, complice l'asse con l'Albenga, del Settore Giovanile.