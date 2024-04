Calcio, Promozione. Le designazioni, Celle Varazze - S.F. Loano a Viviani di Genova

Sono state varate dagli organi regionali AIA le designazioni per la 27° giornata del campionato di Promozione. Un fine settimana cruciale che potrebbe proiettare in Eccellenza la S.F. Loano in caso di vittoria all'Olmo Ferro. Per la sfida di vertice, contro il Celle Varazze è stato designato Viviani di Genova, coadiuvato da Degiovanni e Di Benedetto, entrambi della sezione di Novi Ligure.