Calcio, Borgio Verezzi. Il punto del sindaco: "Squadra iscritta con un intervento esterno. C'è l'interesse di privati per avere uno stadio di qualità"

La situazione del Borgio Verezzi è approdata in Consiglio Comunale.

Il sindaco Renato Dacquino ha voluto rassicurare sull'iscrizione del club rossoblu al prossimo campionato di Prima Categoria, anticipando però alcune novità interessanti sul fronte stadio.

"Lo sport e le strutture hanno una valenza importantissima sia sul fronte sociale che turistico. Uno stanziamento di duecentomila euro rappresenta una base di partenza minima.

Per quanto riguarda la squadra di calcio, abbiamo incontrato la Federazione per tentare di risolvere i problemi operativi, economici e gestionali che ha la società.

Grazie a un intervento esterno l'iscrizione è stata garantita e anche alcune pendenze sono state sistemate.

Sul fronte stadio abbiamo diverse possibilità al vaglio, tra cui l'intervento di privati per la realizzazione di una struttra d'alta qualità. E' un percorso che stiamo seguendo da mesi, gli uffici stanno lavorando al riguardo ed entro ad agosto puntiamo ad organizzare un incontro pubblico con i soggetti interessati".

Pronta è arrivata la replica dal gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti":

"Sebbene la risposta sia stata piuttosto rassicurante vigileremo con molta attenzione sullo stato dei lavori, dopo l’episodio sull’edificio scolastico non vorremmo che muovendosi in tempi ridotti, nonostante la situazione dell’inadeguatezza delle strutture fosse nota da tempo, rischiassimo di finire nuovamente in situazioni disagevoli che possano andare a colpire anche l’unico centro sportivo del nostro territorio che per anni è stato fiore all’occhiello del calcio locale e importante luogo di aggregazione giovanile.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per la decisione presa di spostare un’iniziale cifra di circa duecentomila euro per gli impianti sportivi, pur sottolineando con rammarico il mancato ottenimento dei fondi regionali, cosa che ci sorprende - chiosa la minoranza - avendo eletto addirittura un assessore esterno dedicato proprio a questo".