Calciomercato. Nolese. Parodi, Castofilippo e Debenedetti: altri tre colpi per il ds Bordone

La nota biancorossa:

Tris di acquisti per la Nolese che mette a segno altri importanti colpi di mercato.

Dal Borgio Verezzi ecco a titolo definitivo Andrea Parodi, esterno offensivo “tutta fascia” classe 2004, metterà a disposizione della causa nolese, corsa, rapidità e una forte determinazione.

In prestito dal Finale FBC vestirà la camiseta biancorossa Simone Castofilippo, granitico difensore anch’esso classe 2004, farà valere la sua forza fisica ed una grande abilità nel gioco aereo.

Infine la Nolese rinforza anche il reparto offensivo con Nicolò Debenedetti, classe 1999, con un passato nel Finale FBC dove ha esordito anche in Eccellenza, che potrà essere utilizzato sia come seconda punta sia come esterno in un attacco a tre punte. Nicolò è pronto ad armare il suo sinistro al fulmicotone per scardinare le difese avversarie.

In queste ore la Nolese sta perfezionando un gradito ritorno che presto verrà ufficializzato.