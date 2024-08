Celle, dopo mesi di discussioni apre la pista da skateboard sulla passeggiata Pertini

È stata aperta sulla passeggiata Pertini a Celle la nuova pista da skateboard-pump track.

La pista presente nell'area sottostante l'incrocio per raggiungere il casello autostradale, ha una lunghezza di circa 50 metri, articolata in due aree ed è stata realizzata in collaborazione con la ditta Mooveramps Costruzioni Skatepark.

"Si ricorda di osservare le regole indicate nei cartelli" spiegano dal Comune.

Nata da un'idea della precedente amministrazione Mordeglia con l'intenzione "di generare un polo specifico per le attività motorie all’aria aperta, unitamente alla forte connotazione dei suoi caratteri, che può innescare dinamiche tali da portarlo in luce rispetto l’indifferenziato sviluppo della promenade attraverso la scelta di ulteriori ambito di intervento per gli sports di strada o legati al mondo dell’outdoor in generale".

Erano state individuate in prima battuta due aree e l'intervento in progetto prevedeva la realizzazione di una prima parte di un sistema di punti d’interesse per sport definiti di strada o minori, sul territorio.

Era stato così predisposto un impianto, destinato ad un'attività di skating (pratica sportiva dello skateboard), nell’ambito di una zona che era da tempo degradata.

L’impianto inizialmente poteva ospitare, oltre la pratica preferenziale dello skateboard, del pump trak, del “surfskate”, il pattinaggio in linea ed il “freestyle monopattino”. Però poi l'anministazione ha optato per una struttura più semplice, per i bambini, con le classiche "gobbe" ma senza curve.

L'ex giunta Mordeglia aveva stanziato 88mila 200 euro e non erano mancate le polemiche sia per la realizzazione in un'area distante dal centro e non particolarmente fruibile, sia per l'utilità che per i ritardi nella creazione.