Podismo. E' tutto pronto per la Vertical Roccaro

Un’arrampicata dal mare al cielo della Baia del Sole in una notte di (quasi) mezza estate.

E’ il “Vertical Roccaro”, un percorso in salita cronometrato che si correrà mercoledì 7 agosto a partire dalle 20 con partenza dall’ingresso di via Roccaro su piazza Maglione, per via Roccaro, Località Ciappai e salitone tagliafuoco con arrivo presso la Madonnina del Sacro Cuore, in Località San Bernardo.

Ad organizzare l’evento è QuiLaigueglia E Trenta col patrocinio del Comune e della Pro Loco.

Distanza : 1700 ml – Dislivello : 370 m. – Pendenza media : 21 % circa

Ritrovo e ritiro pacco gara: dalle 20 Centro Civico San Matteo (ex-bocciofila – 50 metri dalla partenza).

La partenza sarà singola o a coppie ogni 15 secondi, a cronometro, dalle ore 21.30 circa. Rientro a cura personale sul tratto compiuto in ascesa, facendo attenzione.

E’ obbligatorio che ogni partecipante sia dotato (a propria cura) di luce frontale, sia in salita che discesa. “Al ritiro del numero e pacco gara, si richiede la firma della manleva per la società organizzatrice, sia per tesserati che per non tesserati, relativamente a infortuni, problemi medici o danni verso terzi che possano occorrere prima, durante o dopo la manifestazione”, fanno sapere da Qui Laigueglia E Trenta.