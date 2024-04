Verso Sammargheritese - Imperia, la vigilia di Tommaso Scarrone: "Anche domenica avremo l'approccio giusto"

Tommaso Scarrone sa come si vincono i campionati di Eccellenza. Ne ha già portati a casa due, con il Finale nel 2016 e con l'Albenga l'anno scorso. E in entrambe le occasioni, in panchina c'era mister Pietro Buttu, condottiero anche di questa Imperia che si appresta al grande salto.

E, vicini più che mai al momento di tagliare il traguardo, abbiamo chiesto a Scarrone, che lo ha fatto dodici mesi fa con la casacca ingauna, di individuare analogie e differenze con il cammino bianconero dell'anno scorso: "Le differenze ci sono state soprattutto nel percorso durante il campionato: l'anno scorso abbiamo vinto dopo essere stati in testa dall'inizio alla fine, mentre quest'anno abbiamo rincorso per tutto il girone di andata dopo essere partiti con qualche difficoltà.

Proprio per questo l'anno scorso forse c'era un pochino più di tensione alla fine, per la paura di farci scappare quello che era nostro dalla prima giornata, mentre oggi siamo impazienti di prenderci finalmente quello che abbiamo guadagnato. Le analogie invece le trovo soprattutto nella forza di entrambi i gruppi squadra, la coesione all'interno dello spogliatoio e con lo staff tecnico sta facendo la differenza".

Un gruppo, quello nerazzurro, impaziente dunque di prendersi quello che si sta ampiamente meritando con i risultati sul campo. E in questo momento, nello spogliatoio imperiese c'è la tensione giusta che serve nella fase di match point? Scarrone commenta cosi: "Ho la fortuna avere intorno grandi giocatori che sono anche grandi uomini, ed è fondamentale in situazioni come questa. Durante la stagione abbiamo affrontato momenti diversi ma sempre con l'approccio giusto nel momento giusto e sicuramente lo faremo anche domenica. Il mister è uno che sa bene come si vincono i campionati e la sua consapevolezza è stata fondamentale per guidarci attraverso le difficoltà di questo torneo".