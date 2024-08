A Laigueglia arriva il Longevity Project targato Libertas

Il Longevity Project di Libertas, nato a Laigueglia da un’iniziativa pionieristica volta a promuovere l’invecchiamento attivo e sano, accoglie con entusiasmo la nuova normativa che permette la detrazione fiscale delle spese per l’attività fisica prescritta dai medici. Questa legge rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dell’importanza dello sport come strumento di prevenzione e cura.



La Nuova Normativa

La recente proposta di legge, sostenuta da tutti i partiti, consente ai medici di prescrivere l’attività fisica come un vero e proprio “farmaco senza controindicazioni”. Le spese sostenute per praticare sport, se documentate, potranno essere detratte dal modello 730, offrendo un incentivo economico alle famiglie per adottare uno stile di vita più attivo e salutare.



Il Longevity Project

Il Longevity Project, ideato da Franco Laureri e sostenuto dal Centro Regionale Sportivo Libertas Liguria e dalla delegazione Coni di Savona, è un progetto innovativo che mira a destagionalizzare l’offerta turistica della Liguria attraverso la promozione di attività fisiche e di benessere. Questo progetto unisce esperti di medicina, wellness e fitness in una rete sinergica, offrendo servizi e proposte legate alla longevità durante tutto l’anno.



Un Connubio Perfetto

La nuova normativa si integra perfettamente con gli obiettivi del Longevity Project. Grazie alla possibilità di detrarre le spese per l’attività fisica, i partecipanti al progetto potranno beneficiare di un ulteriore incentivo per mantenere uno stile di vita attivo. Le attività proposte, che includono marcia acquatica, ginnastica dolce e altre discipline, saranno ora ancora più accessibili e attrattive per tutti.



Conclusione



Libertas lancia la sfida della destagionalizzazione a tutte le amministrazioni comunali della Liguria al fine di capitalizzare con il Longevity Project l’enorme potenziale di clientela dei proprietari delle seconde case, offrendo nuove motivazioni legate al remise en forme. Sfruttando i benefici del Longevity Project e le nuove opportunità offerte dalla normativa sulla detrazione dell’attività fisica, la Liguria si conferma un punto di riferimento per il benessere e la salute. “Da diversi anni assistiamo ad aumento del desiderio di una alimentazione sana, di più tempo libero per sé per fare movimento e meditazione in nome del proprio wellness. Tutto ciò dimostra che sono in atto cambiamenti concreti nella nostra vita quotidiana – sottolinea Roberto Pizzorno, presidente di Libertas Liguria – Cresce quindi il desiderio di stare bene. Dalla progettazione degli spazi indoor e outdoor in chiave wellness, ai sistemi per mantenersi in forma e in salute. Tantissime sono le iniziative che integrano l’attività fisica con alimentazione ad hoc. Tutto coniugato allo stare bene. Il wellness sale infatti al primo posto dei nostri bisogni. La nuova dimensione del benessere come priorità, a nostro avviso, sarà sempre più richiesta e noi come Libertas terremo conto dell’aspetto sociale, culturale, ecologico, psicologico, emozionale e intellettuale delle persone nel varare iniziative che avranno un effetto benefico diretto sulle persone”.