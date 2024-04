Pallanuoto, Len Euro Cup: Lo Spandau 04 Berlino passa alla "Zanelli", l'EuroRari cede di misura nel primo round dei quarti di finale

BPER R. N. SAVONA - SPANDAU 04 BERLINO 10-11

Alla "Zanelli" avvio shock per i biancorossi sotto di 4 dopo due tempi. La rimonta arriva nella seconda parte di gara, ma nel finale i tedeschi portano via una vittoria che lascia comunque tutto aperto in ottica qualificazione.

0.00 Niente da fara per la Rari, lo Spandau passa di misura alla "Zanelli".

0.20 Espulsione temporanea di Stamm, timeout Savona.

0.42 La difesa savonese sventa un pericolo e si riporta in avanti a caccia del pari.

1.23 Rizzo non trova la porta da buona posizione, tedeschi ancora avanti.

1.52 Tomasovic con una conclusione velenosa beffa la difesa di casa, Spandau di nuovo a +1.

2.38 Durdic con l'uomo in più: 10-10!

3.20 Timeout chiamato da Savona, che ripartirà all'attacco. Nel frattempo ammonito Angelini.

4.07 Finisce la partita di Guidi per limite di falli e lo Spandau con l'uomo in più non sbaglia: rete di Chiru.

4.34 Ancora Guidi, ancora gol! Pareggia nuovamente la Rari.

5.45 Tedeschi che falliscono il pallone del +2, la palombella di Chiru si stampa sulla traversa a Da Rold battuto.

6.18 Lo Spandau si riporta subito avanti, rete di Banicevic.

6.34 Patchaliev!!! Ha pareggiato la Rari, coronata la rimonta biancorossa. Entusiasmo alle stelle sugli spalti della "Zanelli".

7.22 Subito in gol la Rari, girata da rapace di Guidi: è il gol del -1.

8.00 Inizia l'ultima frazione di gioco dell'andata dei quarti di finale, sul pallone arriva per prima la squadra di casa.

Quarto tempo

0.00 Si chiude dopo un paio di occasioni non concretizzate per il Savona, autore nel complesso di una buona terza frazione di gara.

1.39 Figlioli serve il poker personale, Rari a -2!

2.44 Bruni stoppato, si salva ancora la squadra di Markovic.

2.53 Ci prova Rizzo, deviazione out del portiere ungherese dello Spandau.

4.05 Figlioli dalla distanza, finalmente in gol la Rari. Si riaccende la "Zanelli".

4.49 Si riprende dopo un timeout chiamato dallo Spandau. Rari momentaneamente senza Campopiano.

5.49 Altra traversa savonese, a colpirla stavolta è Erdelyi.

6.37 Traversa di Bruni, biancorossi anche sfortunati.

7.33 Baksa si conferma da 7 in pagella, altra gran parata contro gli attacchi savonesi.

8.00 Nuova partenza sprint degli ospiti, stavolta però la Rari recupera prima del tiro. Da segnalare nella Rari l'ingresso di Da Rold tra i pali.

Terzo tempo

0.00 Si chiude un secondo tempo da incubo per la Rari, biancorossi a -4 all'intervallo.

0.04 Ancora grande Baksa, stavolta su Durdic. Sulla ripartenza la Rari prima recupera poi fa un disastro quasi incredibile e mette Cuk a tu per tu con Nicosia: è 4-8.

1.24 Baksa super su Guidi, riparte Berlino.

1.56 Tiro fuori misura dei berlinesi, nuova occasione offendiva in arrivo per la Rari.

2.21 Figlioli suona la carica, rete del nuovo -3. I biancorossi cercano di rimanere aggrappati alla contesa.

3.00 Rigore ancora per lo Spandau, gol di Abramson.

3.13 Il Savona rialza la testa, rete di Guidi.

3.49 Lo Spandau è un rullo compressore, sesta rete messa a segno da Sedlmayer.

4.15 Tkac spedisce un missile in rete, è +3 Spandau. Alla ripresa del gioco capitan Rizzo predica calma nei suoi: "Ci vuole pazienza".

5.59 Lo Spandau difende con grande attenzione e recupera palloni su palloni, probabilmente quest'anno non si è mai vista una Rari così in difficoltà.

6.19 Bordata di Prioteasa, è poker Spandau.

7.31 Terzo gol dei berlinesi, a segno Strelezkij.

8.00 Si riparte ed è ancora Spandau col piede sull'acceleratore.

Secondo tempo

0.00 Si chiude con un occasione per parte: Nicosia nega il gol allo Spandau, sulla sirena è la traversa a dire no a Rizzo. Match equilibratissimo.

1.27 Ancora un rigore per gli ospiti, ma Tkac sbaglia ancora!

1.55 Botta di Durdic, para Baksa.

2.31 Rigore per lo Spandau, traversa di Tkac. Si rimane in parità.

2.52 Durdic!! Pareggia la Rari, reazione da grande squadra da parte dei ragazzi di Angelini dopo un avvio quasi shock.

3.28 Figlioli!!!! Di potenza a scuotere i suoi, rete importantissima!

3.54 La Rari è in difficolta, tedeschi vicini al tris.

4.48 Raddoppio Spandau, rete di Tomasovic. Avvio in salita per i biancorossi.

5.29 Nicosia letteralmente miracoloso, sul ribaltamente di fronte non è da meno il portiere avversario.

6.32 Rari imprecisa, non trova la porta. Sulla ripartenza clamorosa traversa dello Spandau.

7.02 Spandau in vantaggio con Sedlmayer, errore della Rari in fase offensiva e ripartenza letale dei tedeschi

7.44 Subito bravo Nicosia a dire no alla compagine ospite.

8.00 Si parte alla "Zanelli", il primo pallone è dello Spandau 04 Berlino.

Primo tempo

Serata europea per la Bper Rari Nantes Savona: scatterà infatti tra pochi minuti l'operazione Spandau 04 Berlino. In palio, tra oggi alla "Zanelli" e il match di ritorno del prossimo 27 aprile, la qualificazione alla final four di Len Euro Cup.

Dopo il successo sullo Jadran Herceg Novi, i biancorossi di Alberto Angelini affrontano la compagine tedesca capace nel turno precedente di eliminare l'Ortigia. Nello Spandau occhi puntati su profili molto temibili come il centroboa Mateo Cuk, il mancino americano Tyler Abramson, e la coppia ungherese formata dall'esperto portiere Laszlo Baksae e dal difensore Tamas Sedlmayer. Nello scacchiere del tecnico Vladimir Markovic attenzione anche al nazionale tedesco Dennis Strelezkij e al rumeno Andrei Prioteasa, tiratori dal perimetro con buone percentuali di realizzazione.

Andiamo a conoscere gli schieramenti delle due squadre .

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo, Bragantini, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi, Da Rold.

ALLENATORE: Alberto Angelini.

SPANDAU 04 BERLINO: Baksa, Dyck, Prioteasa, Cuk, Tkac, Chiru, Strelezkij, Tomasovic, Stamm, Sedlmayer, Abramson, Banicevic, Spijker.

ALLENATORE: Vladimir Markovic.