Parigi 2024, alla 4x400 femminile non riesce l'impresa: niente finale per la savonese Ilaria Accame

Non riesce l'impresa alla 4x400 azzurra femminile con la portacolori savonese Ilaria Elvira Accame.

Le quattrocentiste italiane non si sono infatti qualificate per la finale arrivando quinte in batteria (none in generale) con il tempo di 3:26.50.

Discreta la frazione dell'atleta 22enne di Arnasco che ha aperto la staffetta passando il testimone alla compagna Anna Polinari al sesto posto. Buona rimonta di Giancarla Trevisan con Alice Mangione a chiudere la frazione.

"Abbiamo dato il massimo, ma non è bastato" ha detto Ilaria Accame.

La finale è rimasta quindi solo un miraggio per l'Italia.