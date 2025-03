Boissano Spring da record, grandi prestazioni per gli oltre 1500 atleti in gara

Un afflusso record con oltre 1500 atleti in gara provenienti non solo dalla Liguria, ma anche dalPiemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Toscana. Si è aperta ieri così, nonostante le condizioni meteo non molto clementi, la stagione all’aperto di atletica presso l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano promossa dall’Atletica Arcobaleno Savona e dall’Atletica Boissano Team.

Molta Liguria nei risultati top, un buon segnale per il Presidente regionale Fidal Carlo Rosiello presente sul campo unitamente a numerosi consiglieri federali.

Nel settore femminile Elena Irbetti (Atletica Spezia Duferco), impostasi sui 300 piani in 39.49, miglior prestazione junior e seconda assoluta all time in Liguria. Molto bene in questa gara anche Anna Crovetto (Atletica Arcobaleno), seconda in 39.59 (nuovo record provinciale e 3° all time assoluta in regione) e Camilla Rebora (terz in 39.78).

Sui 1000 metri bella prova in solitaria per la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua San Bernardo che ha chiuso in un interessante 3.03.18.

Bene nel salto in lungo la vincitrice Matilde Brozzo (Atletica Spezia Duferco), vittoriosa con la miglior misura di 5.37.

Anche tra gli uomini risultato di spicco sui 300 piani. Lo junior dell’Atletica Arcobaleno Savona Federico Vaccari vince i 300 in un tempo di eccellenza, 34.91.

Sui 150 vince lo sprinter savonese Luca Biancardi che realizza un buon 16.47.

Bella gara sui 1000 metri con Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Sanremo) che si aggiudica la gara in 2.26.66, che significa anche miglior crono all time allievi nell’ambito regionale.

Nel salto con l’asta, il piemontese Pietro Cocorullo sale sino al nuovo primato personale di m. 4.50.

Buona spallata nel disco per l’atteso Andrea Fassina (Team A Lombardia) con un valido 51,33.

Anche in ambito giovanile risultati estremamente interessanti, a partire dalla doppietta realizzata dalla giovanissima (1° anno di categoria) cadetta Valentina Faga (Cus Genova) su 80 e 300 (10.66 e 42.55 i crono). Buone prove sugli 80 piani cadetti per Filippo Rodrigo (CUS Genova) 9.85 e sui 300 per Flavio Angelini (Atletica Levante), corsi in 37.80.

Nutrita presenza anche degli atleti FISDIR e FISPES che si sono cimentati sulla prova dei 150m con 2 serie a loro dedicate, guidati dall’Associazione Viceversa di Albenga.

Piena soddisfazione per gli organizzatori, guidati dall’Atletica Arcobaleno Savona e dall’Atletica Boissano Team. Importante il supporto del Comitato Regionale Ligure e del GGG Liguria, oltre che della Protezione Civile di Boissano, della PA Croce di Malta Boissano e dell’Associazione Cronometristi Genova. L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione, è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Agostino De Mari.