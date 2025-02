Atletica, l'Arcobaleno Savona regina del campionato di società di cross: oro per Allieve e Juniores donne e uomini, un argento nella combinata

Campionati Regionali di Cross in quel di Calvari/San Colombano dove l'Atletica Arcobaleno Savona si rivela protagonista assoluta con due titoli individuali (quelli di Chiara Guarisco tra le Allieve ed Elena Cusato tra le Juniores) e ben tre titoli di squadra, con le formazioni Allieve e Juniores femminili e il team Junior maschile. Inoltre, arriva anche l’argento nella classifica Senior Promesse Uomini e Senior Promesse Donne.

Per le Allieve un percorso di 4 km. Chiara Guarisco parte determinata e già dalle prime battute della gara si capisce che oggi è in condizione di fare belle cose… Metro su metro aumenta il distacco dalle inseguitrici e si aggiudica la prova con notevole margine. Alle sue spalle gara molto caparbia di Tosca Pelle, a lungo seconda. Tosca cede un po’ nello sprint finale, ma rinviene forte la compagna di squadra Giorgia Bongiovanni. Sul traguardo Giorgia è terza e Tosca quarta. E la formazione Arcobaleno è Campione Ligure 2025.

Capitolo categoria Junior Donne. Qui è Elena Cusato a imporsi con distacco ampio, frutto di una prova in solitaria ed in ottima progressione. Alle sue spalle buon terzo posto di Alice Mantero e termina in quarta posizione Chiara Repetto. Il successo di squadra è da condividere anche con Vittoria Facco, oggi assente ma artefice di una ottima prova nella prima fase del CDS svoltasi nelle scorse settimane a Imperia. In questo risultato c’è un po’ tutto l’Arcobaleno (da un punto di vista geografico: partendo da Albenga con Elena, arriviamo a Cogoleto con Alice, proseguiamo su Ovada con Chiara, sino a raggiungere La Spezia con Vittoria!).

Tra gli Junior Uomini un po’ di rammarico perché l’arrivo in volata penalizza un po’ gli alfieri savonesi e a livello individuale ci si deve accontentare del bronzo, grazie a Tommaso Molfino. Ma il 4° posto di Gabriele Di Vita ed il 6° di Emanuele Molfino portano la squadra alla vittoria. Completano il Team Edoardo Casale (ottavo) e Emanuele Carra (decimo).

Piazzamenti pregevoli negli Allievi maschili per Ettore Damonte (settimo) e Riccardo Franceschi (ottavo). Daniele Caviglia è 20° e Giulio polla chiude in 27a posizione. Il Team termina al 4° posto nella classifica per società.

Nella gara assoluta femminile, Emma Cavallari non è purtroppo in grado di giocarsi le sue carte. Debilitata da una recente influenza è costretta al ritiro al termine del primo giro del percorso ma per lei ci saranno sicuramente presto occasioni per riproporsi al vertice del mezzofondo.