Nel prossimo fine settimana il ventimigliese Claudio Della Morte alla 'Milano-Sanremo a piedi'

Il ventimigliese Claudio Della Morte sarà, la prossima settimana, alla ‘Milano-Sanremo a piedi’. Una gara che di solito si svolge sui 285 km ma che, da quest'anno partirà da Pavia. Della Morte ha già disputato la gara, come staffettista con la squadra del Golfo Dianese: la prima concludendo al terzo posto (2022) e vincendo nel 2024.

“Disputo le ‘Ultra’ da alcuni anni – dice Claudio - e, quindi, ho pensato di provarla a fare quasi da solo. Con uno zaino da Trail in spalle e usarndo i check point per recuperare. A Ovada avrò un amico, Cosimo Borgese, che farà il Turchino con me e poi avrò altri amici al seguito che faranno un pezzo di gara con me per sostenermi”.

L'arrivo sarà ai Bagni Oasis di Sanremo mentre gli altri anni era al Morgana. “Spero di finirla entro le 40 ore – termina Claudio - e questa sarà la mia 170a gara, in 6 anni”. Dal 25 al 27 aprile Claudio Della Morte parteciperà alla gara ‘Infinite Ventimiglia’.