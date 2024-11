Outdoor: Noli, Bergeggi e Spotorno insieme per la valorizzazione del Golfo dell'Isola

Un progetto incentrato sulla valorizzazione del Golfo dell’Isola, riferito all’isolotto di Bergeggi che comprende Spotorno, Noli, Vezzi Portio e appunto Bergeggi. «Il CLT di Spotorno – spiega il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini – dal 2019 investe in un importante progetto di promozione turistica del territorio. La mission principale dell’azione del Golfo dell’Isola è quella promuovere il nostro territorio (mare ed entroterra) all’estero. Gli ottimi risultati di incremento di presenze straniere sia in bassa stagione che durante tutta l’estate, sono la testimonianza che il progetto funziona».

Il CLT locale delle tre località del Golfo dell’Isola è in linea con il lavoro di promozione del CLT provinciale (Ligurian Riviera). Tre Comuni impegnati per una promozione omogenea di tutta la provincia. «Anche recentemente, in occasione di uno degli incontri con gli operatori del settore per condividere le politiche di promozione turistica, la presenza del personale di Liguria Riviera – ricorda lo stesso Fiorini - è stata fondamentale ed ha nuovamente dimostrato come sia essenziale l’affiatata collaborazione tra il CLT locale e provinciale».