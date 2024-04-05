L’Albisola Pallavolo Under 16 nella Top Ten del torneo internazionale “Pasqua Sotto Rete”

Una buona Pasqua per l’Albisola Pallavolo. La formazione dell’Under 16 di coach Montobbio ha partecipato il 28 e il 29 marzo al torneo Pasqua Sotto Rete organizzato dal Volley Parella di Torino.
La manifestazione, giunta alla XV edizione, vedeva impegnate nella categoria Under 16 femminile, la più nutrita della manifestazione, la bellezza di 28 squadre. La formazione biancazzurra si è qualificata 7^ .
Un buon centroclassifica per i ragazzi dell’Under 15 maschile, che si sono classificati al 6^ posto su 12 squadre.
CLASSIFICA UNDER 16 F
Under 16 Femminile
1° PALADONBOSCO GENOVA ACQUARIO
2° SPORTING TORINO
3° COGOVALLE GENOVA
4° LIBELLULA VOLLEY AREA BRA
5° PALLAVOLO PINEROLO
6° AGIL VOLLEY NOVARA
7° ALBISOLA PALLAVOLO
8° ASD PALLAVOLO CERVERE
9° CASELLE VOLLEY
10° VOLLEY PARELLA TORINO ROSSA
11° FINALMAREMOLA
12° ASD VOLLEY SANTO STEFANO DI MAGRA VDM
13° VOLLEY CHERASCO
14° VOLLEY CENTALLO
15° ASD JOLLY NERA
16° VOLLEY PARELLA TORINO BLU
17° NORMAC VGP
18° PALLAVOLO VALCHISONE
19° ASD VOLLEY MONTANARO
20° TO.VOLLEY
21° USD PALLAVOLO BORGOFRANCO
22° ASD KOLBE TORINO
23° ASD CHISOLA VOLLEY
24° GS FO.CO.L LEGNANO
25° UNIVERSO IN VOLLEY
26° PALADONBOSCO GENOVA TORO
27° JOLLY ASD GIALLA
28° PGS REBA VOLLEY
CLASSIFICA UNDER 15 M
1° LASALLIANO
2° ASD NUOVA ALMEVILLA
3° AS MERATE VOLLEY
4° ASD PLAY&ENJOY SPORT
5° PALLAVOLO BORGOFRANCO
6° ALBISOLA PALLAVOLO
7° TENDART VOLLEY PARELLA
8° ALTO CANAVESE VOLLEY
9° CHISOLA
10° PALLAVOLO LA BOLLENTE
11° VPT BLU
12° PALLAVOLO TORINO