Tantissime sorprese alle Olimpiadi di Parigi 2024, c’era da scommetterci

Giochi a cinque cerchi, tante emozioni e qualche polemica. Si avviano verso la conclusione le Olimpiadi di Parigi 2024, con le ultime medaglie in palio. Diciassette giorni che hanno offerto molteplici spunti: a cominciare dalle gare, ovviamente, con le storie e i traguardi dei vari atleti. A tenere banco, però, sono state anche altre questioni: dalla Senna inquinata alla cerimonia inaugurale ritenuta da alcuni blasfema, dalla scarsa accoglienza del villaggio olimpico al caso Imane Khelif. Del resto, i Giochi sono un grande contenitore che catalizza l’attenzione di tutto il mondo. Proprio alle Olimpiadi è dedicato l’ultimo Osservatorio di Lottomatica, che ha analizzato le scommesse online degli utenti su alcune delle discipline più attese di Parigi 2024, tra pronostici azzeccati e qualche sorpresa.

Nel basket, gli USA rimangono la nazionale da battere secondo gli scommettitori di Lottomatica

Il basket alle Olimpiadi fa rima con Usa: del resto, gli Stati Uniti sono stati la culla della pallacanestro e la Nba è il campionato di riferimento. Albo d’oro alla mano, la nazionale americana ha conquistato complessivamente 30 medaglie ai Giochi, 19 maschili e 11 femminile, di cui 25 d’oro. Insomma, gli Usa fanno notizia quando non vincono.

Ne è convinta anche la platea Lottomatica, che nelle scommesse ha puntato largamente sugli Stati Uniti in chiave vincente del torneo olimpico, tanto a livello maschile (90% di puntate su LeBron James e compagni), quanto sul versante femminile (addirittura 97% di preferenze per le americane)

Le altre nazionali sono relegate al ruolo di comparse: nel torneo maschile, 5% di scommesse sul Canada, 2% per la Francia, 1% per la Germania. Sotto quota 1%, tra le altre, Serbia, Grecia e Spagna. Praticamente non c’è partita in quello femminile, dove le sparute chance di successo vengono attribuite alla sola Cina (1,7%).

Volley: Italia favorita per gli scommettitori

Nel volley è, invece, l’Italia a far la voce grossa, con le selezioni maschile e femminile che svettano nella raccolta scommessa in chiave Vincente. A spingere in su azzurri e azzurre nel borsino previsionale, più che il patriottismo, sono i risultati conseguiti nel recente passato, con gli uomini campioni del mondo in carica e le donne reduci dal successo in Nations League.



Nel dettaglio, l’Italvolley maschile attrae il 63,5% di scommesse, staccando nettamente la Polonia (29%), vincitrice degli ultimi Europei proprio contro Giannelli e compagni. Poca fiducia sulle altre selezioni, con il 3% per i padroni di casa della Francia e per gli Stati Uniti. Saranno, invece, proprio i transalpini, allenati dall’ex schiacciatore azzurro Andrea Giani, a giocarsi l’oro con la Polonia, dopo aver eliminato in semifinale la squadra di De Giorgi.

Più marcata è la forbice nel torneo femminile, dove l’Italia svetta con l’81% di puntate in chiave Vincente. Si dà, dunque, ampio credito all’ipotesi oro per le azzurre, guidate da Julio Velasco, nonostante, prima di Parigi 2024, l’Italia non fosse mai riuscita a raggiungere le semifinali del torneo olimpico. Un tabù interrotto con il 3-0 rifilato alla Serbia, che, con il 10% di giocate, era indicata come la principale antagonista di Egonu e socie. Più indietro Cina (4%), Turchia (2,5%) e Brasile (2%).

Tamberi e Mahuchikh volano nelle scommesse sul salto in alto

Non poteva mancare un focus sull’atletica leggera, la regina dei Giochi. Tra le discipline monitorate c’è il salto in alto, che a Tokyo, con l’oro di Gianmarco Tamberi, si era preso la copertina. Nonostante i guai fisici dell’ultim’ora, l’azzurro è indicato come favorito per la vittoria: il marchigiano salta l’asticella dell’85,5% delle scommesse a suo favore, seguito dall’amico-rivale Mutaz Essa Barshim (13%), compagno d’oro a Tokyo 2020.

Nel femminile, Jarosláva Mahučich, primatista del mondo, sbaraglia la concorrenza raccogliendo il 94% abbondante delle giocate. Buon fiuto qui da parte degli scommettitori, visto che l’oro è andato in effetti all’ucraina, che l’ha dedicato al suo Paese martoriato dalla guerra.

Il podio dei 100 metri maschili e femminili secondo i pronostici

Una delle gare simbolo delle Olimpiadi, i 100 metri, è stata anche una delle più emozionanti e tirate di Parigi 2024: la finale più veloce, equilibrata e competitiva di sempre, con 7 atleti su 8 sotto i 9.90, un tempo che in passato è valso anche l’oro.



A spuntarla, con 9.79, è stato l’americano Noah Nyles, che ha avuto la meglio del giamaicano Kishane Thompson (per appena 5 millesimi) e del connazionale Fred Kerley, riportando gli Usa sul tetto del mondo dopo vent’anni esatti. Niente da fare per il nostro Marcell Jacobs, campione in carica (e unico europeo in finale), comunque sontuoso nel chiudere 5° con 9.85, terzo crono della sua carriera.



Nelle previsioni della vigilia da parte della platea Lottomatica, era Thompson il favorito (44,5% di scommesse in chiave Vincente), con Jacobs (30,4%) indicato come principale rivale per l’oro. “Solo” il 10% di puntate su Nyles, a conti fatti, dunque, l’underdog dei 100 metri, con qualche chance per l’altro giamaicano Oblique Seville (9%).

Previsioni disattese pure nella gara femminile, dove a prendersi l’oro è stata Julien Alfred, velocista della piccolissima isola di Santa Lucia, già campionessa del mondo lo scorso inverno sui 60 indoor. Battuta la favorita statunitense Sha' Carri Richardson, che si è dovuta accontentare dell’argento, davanti alla connazionale Melissa Jefferson: sul successo dell’americana aveva puntato ben il 94% della platea, con appena il 2,3% di preferenze accordate alla santaluciana. Quando si dice Davide che batte Golia.

I 200 metri maschili e femminili secondo gli scommettitori

Sono orientati verso gli Stati Uniti i favori del pronostico per le gare dei 200 metri. A livello maschile è Noah Lyles l’uomo da battere, secondo chi punta su Lottomatica: l’americano, campione del mondo in carica, è stato scelto dal 92,5% della platea. Nel mezzo giro di pista, insomma, ci si aspettano poche sorprese. Un pizzico di fiducia (5,2%) è stata data all’azzurro Filippo Tortu, che tuttavia non è riuscito a conquistare un posto in finale, a differenza del botswano Letsile Tebogo (1,5%), detentore del record africano della distanza.

Nella gara femminile, l’oro è andato invece alla statunitense Gabrielle Thomas, che, con il tempo di 21.83, ha avuto la meglio della regina dei 100, Julien Alfred, e della connazionale Brittany Brown. Buon fiuto qui da parte degli scommettitori, il 67,5% dei quali ha correttamente pronosticato la vittoria dell’americana. Frustrate, di contro, le aspettative di chi, il 28,5%, ha puntato sulla velocista giamaicana Shericka Jackson, complice il doppio forfait nei 200 e nei 100 metri della due volte campionessa del mondo a causa di problemi a un polpaccio.

C’è anche il rinunciatario Sinner tra i favoriti all’oro nel tennis per chi scommette sul tennis

L’Osservatorio Scommesse di Lottomatica dedica un approfondimento anche al tennis, sport che con le Olimpiadi ha storicamente un rapporto non facile, complici il peso degli Slam e un calendario fattosi, nel frattempo, assai serrato. Anche Parigi 2024 ha dovuto fare i conti con molti forfait, tra infortuni più o meno evidenti, qualche decisione politica (l’assenza di russi e bielorussi) e il desiderio di alcuni di allenarsi per presentarsi al meglio all’ormai prossima parentesi sul cemento nordamericano che culmina con gli US Open.

Tolto il numero 1 del ranking Jannik Sinner, fermato dalla tonsillite, i big, comunque, c’erano sui campi del Roland Garros e se la sono giocata. Basti pensare alla vittoria tra gli uomini di Novak Djoković, che, a 37 anni, ha completato il Career Golden Slam con la medaglia d’oro conquistata in finale ai danni di Carlos Alcaraz. Era proprio lo spagnolo il favorito della vigilia, per gli scommettitori: sul classe 2003 ha giocato il 60% della platea, complici le recenti vittorie a Wimbledon e proprio sulla terra rossa francese. Appena il 12% ha scelto di puntare su Djoković, con gli italiani Musetti (10,7%), poi bronzo, e Sinner (10,5%) che hanno raccolto consensi.

La vittoria nel singolare femminile è andata, invece, alla cinese Qinwen Zheng che ha avuto la meglio della croata Donna Vekić, dopo aver eliminato in semifinale Iga Świątek, regina indiscussa del tennis mondiale e della terra parigina. Proprio la polacca è stata la tennista ad attrarre la percentuale più alta di scommesse (69,4%) per la vittoria del torneo olimpico. Il 19% ha puntato, invece, su Jasmine Paolini, sugli scudi in questo 2024, ma uscita al terzo turno, rifacendosi però con lo storico oro nel doppio. Appena l’1,8% ha puntato, di contro, su Zheng, profilo che non scaldava la platea al pari di Coco Gauff (2%), Vekić (1,6%) e Ōsaka (1,5%).

Nel ciclismo olimpico gli scommettitori vedevano favorita la Kopecky, ma davano chance anche alle italiane Longo Borghini e Balsamo

Da ultimo, l’indagine dell’Osservatorio Lottomatica ha preso in esame le scommesse online per quanto riguarda le corse su strada di ciclismo maschile e femminile.

Tra gli uomini, a trionfare è stato Remco Evenepoel, che ha battuto i francesi Madouas e Laporte e centrato una storica doppietta, diventando il primo atleta a vincere cronometro e corsa su strada nella stessa edizione dei Giochi. Sul belga aveva puntato il 22% degli scommettitori, che davano per favorito l’olandese Mathieu van der Poel (34,5%), soltanto 12°, invece, al traguardo.

Alle spalle del duo van der Poel-Evenepoel, si segnala una certa frammentazione previsionale, anche considerando il fatto che spesso, in passato, la prova olimpica su strada ha riservato sorprese. Quasi l’11% della platea ha puntato su Van Aert, il 6,7% su Jhonatan Narváez, il 4% su Julian Alaphilippe, con qualche chance anche per Alberto Bettiol (3,7%), Biniam Girmay (2,3%), Mads Pedersen (1,9%) e Jasper Stuyven (1,6%). Da segnalare il 7% di scommesse sul successo di Tadej Pogačar, mattatore assoluto in stagione con le vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France: lo sloveno, però, ha scelto di non partecipare ai Giochi olimpici.

Nella gara femminile, l’oro è andato, invece, a Kristen Faulkner. L’americana è stata abile nell’attaccare a pochi chilometri dal traguardo e dopo una corsa esplosiva un gruppo di concorrenti composto da Marianne Vos, Blanka Vas e dalla favorita, la belga Lotte Kopecky, regalando così agli Usa la prima medaglia d’oro femminile nella corsa su strada dal 1984.

La statunitense ha decisamente sorpreso gli scommettitori, che non avevano puntato su di lei per la vittoria a Parigi, preferendo optare per Kopecky (64,4%) e, in misura minore, per la nostra Elisa Longo Borghini (12%). La piemontese, reduce dai bronzi di Rio 2016 e Tokyo 2020 e fresca vincitrice del Giro d’Italia, ha però deluso, chiudendo nona. In fase di pronostico, hanno intrigato i nomi di Demi Vollering (6,4%) e di Lorena Wiebes (5%). Più tiepide le chance di successo attribuite alla nostra Elisa Balsamo (3%), a Marianne Vos (2%) e a Katarzyna Niewiadoma (1,7%).

