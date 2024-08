Calcio, è un Vado con tanto potenziale: Alfiero e Vita in gol, Cairese battuta 3-2 in amichevole

VADO - CAIRESE 3-2 (44' Alfiero rig., 57' Vita, 75' Vita - 36' Gueye rig., 83' Gueye rig.)

Finisce qui: Vado batte Cairese 3-2 in amichevole grazie al rigore di Alfiero e alla doppietta di un ottimo Vita, gialloblu in rete dagli undici metri con Gueye

90' chiude in avanti la squadra di Boschetto, punizione di Lazzaretti che centra la barriera. Prova ordinata da parte dei gialloblu

88' ancora Omoruyi in azione, destro dal limite dell'area piccola che si perde a lato

85' Rizzo sbarra la strada ad Agostino, squadre ormai lunghissime in questo finale

83' scavetto di Gueye dagli undici metri, 3-2 il nuovo parziale

82' secondo rigore per la Cairese, sanzionato il fallo su Omoruyi

80' a terra a bordo campo Valera, da valutare le condizioni del giocatore ex Entella

78' Leone chiama Sattanino alla parata sul primo palo, ultimi minuti di questo test match

75' Rizzo liscia il pallone sul lancio in profondità di Mele, Vita a porta completamente sguarnita segna il 3-1

73' impatto molto positivo di Vita, altra sgasata a sinistra a cercare Valera, anticipato di testa dalla retroguardia gialloblu

70' cooling break

65' ancora Vita a cercare al centro Gagliardi, chiude la difesa gialloblu

64' gran punizione dal limite di Vita, Rizzo in tuffo risponde presente

61' Lazzaretti e Ngamba le prime mosse di Boschetto

60' intuizione di Berretta a pescare Sassari, il suo mancino rasoterra termina di poco a lato della porta difesa da Sattanino in questa ripresa

57' Vita trova il 2-1 per il Vado dopo un errore della difesa gialloblu

55' De Lucia chiama ora il 3-5-2, ci sono tanti under sul terreno di gioco

54' cross di Anselmo a cercare Turone, il pallone attraversa l'area di rigore senza creare grattacapi alla difesa rossoblu.

52 guadagna un corner la Cairese, che fin qui non ha ancora effettuato cambi

46' si riparte: subito tante novità nel Vado, con Vita, Varela, Montesano e Casazza (tra gli altri) in campo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo, 1-1 tra Vado e Cairese

45' bella azione diretta da Berretta, apertura per Anselmo che trova Chiarlone sul secondo palo, destro al volo deviato in angolo da Bellocci

44' il pareggio dei rossoblu con il rigore trasformato da Alfiero, 1-1 al "Chittolina"

43' c'è il penalty anche a favore del Vado, sanzionato il fallo di Gargiulo su Abonckelet

40' c'è molto potenziale tra le fila del Vado, è mancato fin qui il guizzo negli ultimi metri per concretizzare le tante situazioni create

36' Gueye trasforma dagli undici metri, spiazzato Bellocci. 1-0 Cairese

35' rigore per la Cairese: contatto tra Venneri e Gueye, Oliva indica il dischetto

31' azione prolungata della Cairese che si chiude con un nulla di fatto, il Vado gestisce subito il possesso in ripartenza

30' lancio di Bellocci che viene raccolto da Diop in proiezione offensiva, stop di petto e siluro mancino che si spegne di poco a lato

25' pausa per dissetarsi, giornata nuovamente molto calda nonostante un leggero vento

21' buono scambio a sinistra tra Bussaglia e Capra, traversone in mezzo del centrocampista ex Pro Sesto che pesca Gagliardi all'altezza del dischetto, sinistro di prima intenzione che sorvola di poco la traversa

18' dai e vai tra Sassari e Turone, il destro del numero sette gialloblu non inquadra però lo specchio della porta difesa da Bellocci

15' angolo ad uscire di Silvestri, Gueye di testa spedisce alto

11' ancora pericolosa la squadra di De Lucia: traversone dalla destra di Diop, servito al bacio da Venneri, che si stampa sul palo, la palla viene raccolta da Capra che calcia a botta sicura trovando il salvataggio sulla linea di un difensore cairese

8' doppia chance per il Vado: prima è Bussaglia a impegnare Rizzo in tuffo, poi anche il tap in di Alfiero viene salvato in angolo dal portiere gialloblu

4' rossoblu in campo con un 4-3-2-1: a ispirare Alfiero ci sono Capra e Gagliardi. Cairese schierata nel 4-2-3-1, che vede Sassari, Turone, Chiarlone alle spalle di Gueye

1' si parte

PRIMO TEMPO

VADO (4-3-2-1): Bellocci; Diop, Cottarelli, Venneri, Monteverde; Abonckelet, Lora, Bussaglia; Gagliardi, Capra; Alfiero

A disposizione : Sattanino, Montesano, Vita, Michelucci, Zarrouki, Corengia, Valera, Agostino, Casazza, Mele, Cartiere, Corsa, Damonte

Allenatore : De Lucia

CAIRESE (4-2-3-1): Rizzo; Garbarino, Boveri, Gargiulo, Anselmo; Berretta, Silvestri; Sassari, Turone, Chiarlone; Gueye

A disposizione : Canonica, Lartey, Ngamba, Lazzaretti, Bellotti, Federico, Leone, Vignaroli, Omoruyi, Mohamed