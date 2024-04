Volley, Serie B2. La Vigo Albenga pronta per il rush finale, capitan Vernetti: "Abbiamo fatto un patto, onoriamolo il prima possibile"

Una vittoria per godersi al meglio le feste pasquali, la Vigo Albenga non ha solo conquistato tre punti nel match contro la Pallavolo Florens Pavia, 3 a 1 il punteggio finale, ma ha anche mostrato una volta di più i grandi miglioramenti fatti in questa stagione.

“E’ stata una partita difficile da preparare, abbiamo lavorato duramente ma per come è andata non possiamo che essere felici” – queste le parole dopo l’ultimo impegno della capitana Carole Vernetti – “Abbiamo provato cose nuove, per giocare una pallavolo sempre più dinamica ed evoluta. Ci siamo impegnate tanto, questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere fino alla fine”.

Sei giornate al termine e già sabato la super sfida casalinga contro l’Alba: “Abbiamo sfruttato questa pausa per riossigenare senza comunque abbassare i giri del motore. Ripartiamo da una sfida contro una grande squadra, sarà sicuramente una bella battaglia. Abbiamo fatto una sorta di patto, un obiettivo da raggiungere in questo mini campionato che si apre questo fine settimana, non resta che darci dentro e conquistarlo il prima possibile”.