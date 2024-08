Calcio. Il Torneo dei Bagni Marini ha illuminato il "Rondoni" di Savona, la vittoria ai Bagni Bali

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice al pentagonale all'italiana svoltosi lunedì 12 agosto a partire dalle ore 20.00 sul campo

"Carlo Rondoni* di via delle Trincee a Savona. La terza edizione del Torneo dei Bagni Marini Over 18 rimarrà negli annali per qualità di gioco e

competitività.

Le cinque contendenti si sono sfidate in formula 6 c/o 6 con tempi unici da 15 minuti. L'hanno fatta da padroni i Bagni Bali aggiudicandosi tutte le 4 gare disputate.

Una superiorità tecnica e tattica mai messa in discussione. Dietro di loro Bagni Ariston, Arci, Umberto e Aurora.

C'è stato spazio durante la serata per l'intervento dell'Assessore allo Sport del Comune di Savona Francesco Rossello che ha portato i saluti dell'amministrazione, che ha patrocinato l'evento. Durante la cerimonia di premiazione il dott. Felicino Vaniglia (responsabile regionale Libertas

calcio amatoriale e giovanile) coadiuvato dalla bellissima damigella Elody dopo aver ringraziato l'Asd All Sports Savona per la fattiva collaborazione, e l'arbitro ufficiale signor Oliva ha distribuito premi collettivi alle squadre partecipanti ed individuali, di cui diamo un

dettagliato elenco :



Miglior Giocatore Julio Vallecilla

Miglior Portiere Tommaso Grassano

Miglior Attaccante Manuel Marino

Miglior Tuttocampista Manuel Mukay

Miglior Difensore Clayton

Fair Play Endry Buzali



Un riconoscimento è andato al mister emergente Klajdi Hajdaraj per 'opera meritoria che porta avanti con i più giovani.