Varazze. E' in rampa di lancio il Ping Pong Gala

Il Tennistavolo don Bosco Varazze organizza, nella centrale piazza Nello Bovani (a ciassa du balun) della "Città delle Donne", la quinta edizione del "Ping Pong Gala", il torneo estivo in programma sabato 17 aperto ai non tesserati e domenica 18 agosto 2024 a tutti, compreso i tesserati Fitet.

Inizio alle ore 9:30, con possibilità di iscriversi direttamente in piazza almeno 10 minuti prima.



Un’occasione per giocare, divertirsi e misurarsi sportivamente, sia per chi è tesserato con la Federazione Italiana Tennistavolo, sia per chi semplicemente impugna la racchetta per diletto, con premi e gadget per tutti. L’obiettivo degli organizzatori è quello di replicare il successo di iscritti delle passate edizioni.



In caso di tempo avverso il torneo verrà trasferito nella Palestra di Cogoleto, la "Sharks Tank" (tutti gli iscritti saranno avvisati per tempo).



Per info e iscrizioni 3807221284 o 3470778790 ttvarazze@gmail.com