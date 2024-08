Imperia calcio, dall'Alessandria arriva il portiere Ventura ma sfuma l'affare Scotto

Manca ormai una settimana alla prima uscita stagionale dell'Imperia, che domenica 25 agosto bagnerà il suo debutto in Coppa Italia nella trasferta contro la Cairese.

Intanto, continuano in casa nerazzurra i movimenti di mercato. Nulla da segnalare sul fronte delle partenze, dopo quelle dei giorni scorsi di Garibbo e Ravoncoli, mentre è sfumata la pista che avrebbe portato a un rinforzo importante nel reparto difensivo: la trattativa per portare il centrale Scotto, l'anno scorso al Fossano, in nerazzurro non è andata a buon fine.

I contatti per il francese Bosetti invece proseguono, sembra anche in maniera positiva, ma manca l'accelerata finale sulla trattativa. Per quanto riguarda la porta, invece, è arrivato l'estremo difensore under che l'Imperia cercava, da affiancare in organico al titolarissimo Sylla: proviene dall'Alessandria, si chiama Edoardo Ventura, un classe 2006 che la società vede come un prospetto molto interessante e promettente.

Ieri pomeriggio intanto, sempre sul terreno del "Ferrando" di Alassio, la compagine nerazzurra ha dato vita a un'amichevole interna, utile per mister Pietro Buttu soprattutto per capire quali ulteriori reparti sono ancora da rinforzare e quali giocatori in prova possono essere meritevoli di conferma.