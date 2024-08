Tennis. E' iniziato ad Albisola il Torneo delle 2 Croci

Da Liguriasport:

Anche quest’anno, Albisola Superiore si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi della stagione: il ” Torneo delle 2 Croci “, una manifestazione di tennis organizzata dall’ASD Tennis, ASD Nan Car Albisola e dal maestro Rinaldo Zannino. Il torneo si svolgerà presso Corso Mazzini 6 ad Albisola Superiore che ha avuto inizio il 17 agosto 2024.

Una tradizione di passione e solidarietà.

Giunto alla sua sesta edizione, il Torneo delle 2 Croci è molto più di una semplice competizione sportiva. È un evento che nasce dalla passione del maestro Rinaldo Zannino, una figura di spicco nel mondo del tennis locale, che ogni anno si impegna con dedizione nell’organizzazione di questa iniziativa. Il torneo ha una finalità benefica: tutto il ricavato sarà infatti devoluto alle pubbliche assistenze, in particolare alla Croce Verde di Albisola, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e sostegno alla comunità.

Il torneo sarà un doppio giallo maschile e femminile open, aperto quindi a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Questo formato, che prevede la formazione casuale delle coppie ad ogni turno, garantisce partite avvincenti e divertenti, mettendo alla prova le abilità dei partecipanti in maniera dinamica e coinvolgente.

Il torneo gode del patrocinio del Comune di Albisola Superiore, un riconoscimento importante che sottolinea il valore sociale e comunitario di questa manifestazione. La partecipazione della Croce Verde di Albisola come beneficiaria dell’evento testimonia ulteriormente il legame tra sport e impegno civile, un connubio che il maestro Zannino ha saputo coltivare con grande successo negli anni.

Il Torneo delle 2 Croci rappresenta un’occasione unica per gli amanti del tennis di vivere la propria passione in un contesto amichevole e solidale, e per tutti gli altri di contribuire a una buona causa. Gli organizzatori invitano caldamente tutti i cittadini e gli appassionati di sport a partecipare, sia come giocatori che come spettatori, per sostenere le pubbliche assistenze e vivere momenti di sport e condivisione.