Cafarotti - Scalia: 2-0 Finale e la salvezza si fa più vicina.

Per il capitano giallorosso non poteva esserci momento più opportuno per ritrovare il gol, arrivati ormai a pochissime giornate dalla fine del campionato.

Una fase della stagione dove l'esperienza e le qualità del centrocampista finalese possono diventare davvero determinanti.