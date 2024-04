Rari Nantes Savona. Angelini crede nel ribaltone a Berlino: "Si può fare!" (VIDEO)

Il fatto di non aver visto in acqua, sabato pomeriggio, la miglior versione della Rari Nantes Savona, lascia comunque aperte le possibilità di qualificazione alla final four di Len Euro Cup.

Lo Spandau Berlino ha vinto solo con una rete di margine alla Zanelli, approfittando di un avvio di partita poco lucido dei biancorossi e di tantissime occasioni da rete sprecate dalla squadra di Angelini.

Proprio il tecnico rilancia in vista del ritorno in Germania, credendo a pieno nelle chances di qualificazione.