Tennis: ottima prestazione del sanremese Matteo Arnaldi, ad Indian Wells batte il russo Rublev e vola ai 16esimi

Grande risultato, nella notte italiana, per il tennista sanremese Matteo Arnaldi che, al secondo turno del torneo Master 1000 di Indian Weels in California, ha sconfitto il russo Andrey Rublev, testa di serie n° 7 del torneo statunitense.

Per Arnaldi, che si è imposto per la seconda volta in carriera dopo quella dello scorso anno sulla terra rossa del Roland Garros, una vittoria di prestigio contro uno dei top ten dell’Atp mondiale.

Qualche errore qua e là per il matuziano contro un Rublev a tratti molto nervoso ma, alla fine, la concentrazione nei momenti più delicati del match gli è valsa la vittoria finale in due set e dopo diversi match point (6-4 7-5). Importante la rimonta nel secondo set, che era iniziato con un secco 3-0 il russo e con due break conquistati.

Ai 16esimi di finale Arnaldi troverà lo statunitense Nakashima, testa di serie n° 32 del torneo. Il match si giocherà martedì alle 19, ora italiana.