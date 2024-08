Il ponentino Pietro Carrera vola ai Campionati del Mondo U17 a Sofia

Grande soddisfazione in casa Imperia Volley: il giovane talento Pietro Carrera è stato convocato dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per rappresentare l’Italia ai Campionati del Mondo U17 che si terranno a Sofia dal 24 al 31 agosto 2024. La convocazione è arrivata grazie alla segnalazione del Coordinatore Tecnico Vincenzo Fanizza e del primo allenatore Luca Leoni.

Pietro Carrera, classe 2008, nonostante la giovane età ha già un lungo percorso. La sua passione per questo sport è iniziata a soli nove anni, e da allora ha dimostrato una crescita costante e una grande dedizione che lo hanno portato a raccogliere numerosi successi.

Tra i suoi traguardi più significativi figurano i titoli di Campione Territoriale e Vice Campione Regionale U15, Bicampione Territoriale U17, e Campione Regionale U17. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di capitano nella selezione Regionale Maschile al Trofeo delle Regioni nel 2023 e 2024, nonché nella Selezione Regionale di Beach Volley al Trofeo delle Regioni 2023.

Il percorso del giovane verso la maglia azzurra è iniziato nel 2022, quando è stato convocato per uno stage al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma nell'ambito del progetto “Club Italia Allargato”.

L'anno successivo ha invece partecipato a un altro stage della selezione nazionale Allievi a Zocca. Il 17 agosto, Carrera si unirà agli altri undici convocati presso il “Centro Pavesi” di Milano per l’ultimo raduno prima della partenza per Sofia, prevista per il giorno successivo. Questa convocazione rappresenta un riconoscimento importante per il giovane atleta e per tutta la società Imperia Volley, che lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita e formazione.

I Campionati del Mondo U17 saranno un'occasione cruciale per Carrera, che avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti della pallavolo mondiale giovanile.

La società ed i compagni sono pronti a fare il tifo per lui, sperando di vederlo tornare con nuove importanti esperienze e, perché no, qualche medaglia.