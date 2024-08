Nuovo annuncio per la rosa di mister Porcella.

Dal Pietra Ligure B arriva ad ampliare la rosa del Cisano Luca Signorello.

L'attaccante classe 2003 potrebbe essere l'ultimo giocatore in entrata per i biancoblu, seppur un'ulteriore operazione nelle stanze del "Raimondo" non è ancora esclusa.