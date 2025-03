Calcio. Ceriale beffato in extremis dal Finale, Mambrin: "Bisognava chiuderla, l'occasione ce l'hanno lasciata"

Ceriale e Finale si dividono la posta in palio dopo un pareggio per 1-1 che lascia un po' di rammarico in casa biancoblù. La squadra di mister Marco Mambrin ha sfiorato la vittoria, ma un gol nel recupero ha negato i tre punti ai padroni di casa.

Il tecnico del Ceriale non nasconde un po' di delusione per l'occasione sfumata:

"Bisognava chiuderla, ce l'hanno lasciata l'occasione. Hanno lasciato spazio perché stavano spingendo molto in avanti e c'erano le praterie da sfruttare. Oltre alla traversa, potevamo essere più lucidi in un paio di rifiniture e chiudere la partita".

Uno dei momenti chiave è stato il mancato raddoppio, sfiorato da Gaudino, classe 2008: "Sarebbe stato un bel coronamento. È un ragazzo di grandi qualità, così come Bonifazio, che sta facendo molto bene nella Juniores e oggi ha trovato spazio".

A pesare è stata la rete incassata nel finale: "C'è rammarico per questo gol a tempo praticamente scaduto, nato da una rimessa laterale abbastanza regalata, non da una bella azione. Loro potevano segnare solo così, con questo giocatore di peso nell'area di rigore, e purtroppo lo abbiamo subito".

Nonostante la beffa, Mambrin resta fiducioso per il futuro, consapevole del potenziale della squadra: "Abbiamo costruito una squadra giovanissima, quindi il futuro può essere dalla nostra parte. Detto questo, come si usa dire, si può provare ad alzare l’asticella. Sarà la società a dirci quali passi potremo fare".