Volley. Dal 20 al 22 settembre torna a Carcare l'immancabile appuntamento con il Torneo Internazionale

E’ tutto pronto per l’inizio della quindicesima edizione del torneo internazionale di pallavolo femminile SEMPRE CON NOI, made in Carcare.

Anche quest’anno si è puntato sulla qualità delle squadre partecipanti a questa 15.ma edizione prevista nelle palestre di Carcare e di Cairo Montenotte dal 20 al 22 settembre – annuncia il Presidente dei bianco rosso LORENZO – Il torneo ha già una sua collaudata caratteristica ed è dotato di una buona esperienza.

Otto le formazioni divise in due gironi, uno a Carcare ed uno a Cairo Montenotte, tra le estere ritorna la formazione della svizzera francese dello Cheseaux già vincitrice di due edizioni e la slovena dell’Hankaran che ha al suo attivo 9 coppe slovene e 6 slovenian league. Per le formazioni italiane di B1 spicca la presenza della romana VOLLEYRO’ che non ha bisogno di presentazioni, così come la formazione di B1 del Valtellina Val Chiavenna. Di tutto rispetto sono le 4 squadre di B2 formazioni ben rafforzate; le liguri dell’Albenga Volley e la Genovese RIMONT. Dal Piemonte ci sarà L’Alba Volley e dalla Lombardia il Milano Volley team.

Quindi – commenta la società – un’edizione che nuovamente si propone come cabina di prova utile per perfezionarsi in vista dell’imminente inizio campionato. Noi come società continueremo nel nostro intento di mantenere attivo questo torneo che vede in palio ambiziosi premi come il prestigioso trofeo della VITRUM&GLASS ed i premi individuali del maestro vetraio Amazio BORMIOLI di Altare.