Calcio. Anche tre gagliardetti di Pietra Ligure tra i cimeli di Eriksson messi all'asta per ripianare i debiti col fisco inglese

Un pezzo di storia del calcio di Pietra Ligure è finito all’asta tra i tanti cimeli appartenuti a Sven-Göran Eriksson, il celebre allenatore svedese scomparso nell’agosto scorso all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La decisione di mettere in vendita gli oggetti legati alla sua carriera è stata presa dai figli Lina e Johan per coprire i pesanti debiti fiscali – circa dieci milioni di euro – accumulati a causa di una cattiva gestione finanziaria da parte di un ex consulente del tecnico.