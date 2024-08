Calciomercato, Savona. Il ds Barone al lavoro per nuovi innesti: "Metalla mi piace ma non è nei piani, numericamente non siamo corti"

Ieri sera durante il triangolare disputato a Carcare dal Savona si è sparsa con insistenza la voce di un possibile blitz dei biancoblu per riportare Elvis Metalla a vestire la maglia degli striscioni.

Radiomercato dà infatti il giocatore vicinissimo al Bragno che, ad oggi, resta la destinazione più probabile per l'attaccante.

"Metalla mi piace e certe voci possono essere nate per averlo visto da me allo stabilimento balneare - ha dichiarato stamane il ds Alessio Barone - ma al momento non rientra nei nostri piani. Operazioni in mediana dopo la partenza di Fonjock? Numericamente siamo a posto, non ci sono particolari urgenze, ma siamo comunque attenti a cogliere eventuali opportunità. Non avendo una Juniores dalla quale poter attingere dobbiamo essere prudenti pur non essendo scoperti a livello di ruoli".

Per la rosa di mister Monte si parla di un possibile arrivo a centrocampo e in difesa.