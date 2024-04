Calcio, Seconda Categoria. Il Dego è campione! Finisce 2-2 il derby contro il Pallare

DEGO - PALLARE 2-2 (9' Baccino, 49' Muca, 54' e 59' Hublina)

Finisce qui! Il DEGO è campione di seconda categoria!! Basta il pareggio ai biancoblu

ammonito Resio per trattenuta vistosa ai danni di Domeniconi

due minuti alla fine!

89' entra Monticelli per Saino

88' ultima sostituzione nel Pallare, esce Raimondo ed entra Resio

81' è entrato anche Ahmed negli ospiti al posto di Dotta

81' esce Rebella, buona partita nonostante il rigore sbagliato, ed entra Domeniconi

79' Ferraro, appena entrato, tenta il pallonetto dai 25 metri, sfera che non esce di molto

terzo cambio pure per i biancoblu, subentra Ferraro al posto di Spriano

terzo cambio negli ospiti, lascia il campo lo stesso Di Gregorio per Sala

73' giocata sulla fascia di Morando, numero e palla a rimorchio dove arriva Di Gregorio, destro ribattuto in angolo

altro cooling break

68' REBELLA SBAGLIA! alle stelle il rigore tirato dal dieci biancoblu

67' CALCIO DI RIGORE PER IL DEGO! Angolo calciato in mezzo alla mischia da Rebella, fallo di mano in area e penalty decretato dal direttore di gara

66' scappa Gennarelli, solo davanti alla porta viene anticipato da Giordani in uscita

64' cambia la formazione di casa, esce Baccino ed entra Guastamacchia

Probabilmente si tratta di un autorete da parte della retroguardia deghese

61' HUBLINA, il suo cross al centro finisce in rete, 2-2

60' chiusura decisiva in angolo di Saino

58' esce Muca, autore del momentaneo 2-0, ed entra Gennarelli

55' trasforma HUBLINA! 2-1! Intuisce e tocca Briano F., ma non riesce a respingere fuori dalla porta

54' CALCIO DI RIGORE PER IL PALLARE! Raimondo furbo a procurarselo, ammonito Briano F.

52' Morando al volo, non trova la porta da due passi, che occasione!

51' partiti più aggressivi, in questa ripresa, gli ospiti

46' altro cambio, entra Briano M., al posto di Briano L.

46' cambio in porta nel Pallare, entra Giordani al posto di Piantelli

46' riprende il match

SECONDO TEMPO

Termina il primo tempo 2-0

49' Muca! 2-0! Raddoppia il Dego, da calcio di punizione, il pallone rimane in area e Muca è il più lesto ad arrivarci e girarla in porta

concessi cinque minuti di recupero

45' azione insistente dei deghesi, non riesce Muca a tirare dopo aver controllato male il pallone in area

41' iniziano il riscaldamento alcuni giocatori del Pallare, non soddisfatto fino ad ora il tecnico Roso

39' possesso palla prolungato per la formazione allenata da mister Brignone

35' punizione per il Pallare, Hublina calcia da lontanissimo in porta e non la trova per poco

26' provano a farsi vedere anche gli ospiti, Hublina crossa al centro dalla sinistra, non arriva Raimondo di testa, anticipato da Briano F., in uscita

25' Baccino passa con un tunnel, poi viene fermato al momento di calciare

23' cooling break! troppo caldo induce il direttore di gara a concedere un time-out per rinfrescarsi

20' Rebella chiama lo schema e serve Baccino, tiro cross che viene allontanato

19' punizione insidiosa per i biancoblu dal limite dell'area, indirizzato a tirare Rebella

16' Monticelli serve al limite dell'area Gaggero, il suo tiro termina a lato

13' sfila in rimessa laterale il corner

12' angolo per i padroni di casa conquistato da Monticelli

9' DEG0 IN VANTAGGIO! 1-0! BACCINO si infila in area e insacca da pochi passi

7' Pallare vicino al gol! conclusione ravvicinata di Morando, respinge Briano F., sulla ribattuta Dotta non reisce a buttare in rete

3' iniziativa di Muca dalla sinistra, brava la difesa del Pallare a contenere

Dego in bianco e blu, Pallare in arancione

1' inizia il match

PRIMO TEMPO





DEGO: Briano F., Briano E., Gaggero, Spriano, Saino, Ognjanovic, Monticelli, Russo, Muca, Rebella, Baccino

A DISPOSIZIONE: Piccardi, Monticelli Vero, Garrone, Ferraro, Domeniconi, Gennarelli, Guastamacchia, Clemente

ALL. Brignone





PALLARE: Piantelli, Ferretti, Borkovic, Briano L., Sanna, Boudali, Di Gregorio, Morando, Raimondo, Hublina, Dotta

A DISPOSIZIONE: Giordani, Abbaldo, Briano M., Pizzorno, Resio, Xheka, Sala, Bergamo, Ahmed

ALL. Roso

ARBITRO: Costa Andrea (Cinisello Balsamo)