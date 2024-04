Calcio. Prima Categoria B. Vadese corsara al "Faraggiana", l'Albissole perde l'imbattibilità, gli azzurrogranata calano il tris in casa della capolista

ALBISSOLE - VADESE 0-3 (37' Signori, 47' aut., 53' Piu rig.)

FINISCE QUI! La Vadese riscatta la sconfitta contro il Multedo battendo l'Albissole, al primo ko della stagione, con un secco 3-0. Si deciderà domenica prossima l'eventuale griglia playoff, con il Multedo sempre a +4 sul terzo posto

90' inizia il recupero

86' preme l'Albissole alla ricerca della rete della bandiera, sfuma la possibilità di chiudere una stagione trionfale con lo "0" nella casella delle sconfitte

84' giallo anche per Salis, in ritardo su Curci

80' le vittorie di Multedo, Savona e Vadese rimandano all'ultima giornata il verdetto sulla griglia playoff, con lo scontro diretto tra striscioni e azzurrogranata decisivo in ottica terzo posto.

77' Giannone col sinistro dal limite, Negro controlla in due tempi

75' annullata a Scarfi la rete dell'1-3 per fuorigioco, a seguire Dinapoli estrae il secondo giallo all'indirizzo di Sarpero, costretto a lasciare la panchina

72' Pulina e Ninivaggi lasciano il campo a Marchelli e Raffa

70' ammonito Ghigliazza per proteste

61' Rebagliati su punizione trova deviazione della barriera e comoda parata di Ceraolo

56' Sarpero rivoluziona la squadra, entrano Crovella, Damonte e Incorvaia per provare a dare una scossa dopo le due reti subite in questo avvio di secondo tempo

53' PIU NON SBAGLIA, spiazzato Negro dagli undici metri, la Vadese mette una seria ipoteca sulla gara, 0-3 al "Faraggiana"

52' RIGORE PER LA VADESE! Traversa clamorosa a botta sicura di Signori, l'azione prosegue ed Esposito viene spinto da dietro, Dinapoli indica il dischetto

47' RADDOPPIO DELLA VADESE! Autorete probabilmente di Pasquino o Gagliardi su un pallone messo in mezzo dagli azzurrogranata, deviazione di testa a scavalcare Negro e ceramisti sotto di due reti all'alba della ripresa

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con la Vadese avanti di un gol, sarà una ripresa tutta da vivere con entrambe le formazioni in dieci. A tra poco!

45'+3' ANCHE LA VADESE IN DIECI, secondo giallo a Mandaliti nel giro di pochi istanti, finale di tempo incandescente al "Faraggiana"

45'+2' ALBISSOLE IN DIECI, rosso diretto a Iadanza dopo il principio di rissa scatenatosi poco fa

45'+1' si scaldano gli animi in campo, parapiglia davanti alla panchina dei padroni di casa dopo l'ennesimo scontro di questo primo tempo, sventola un paio di cartellini il direttore di gara

45' si accendono gli animi in campo dopo un calcio rimediato da Iadanza nei pressi del cerchio di centrocampo, Dinapoli non si accorge dell'accaduto e lascia proseguire tra le proteste dei ceramisti

43' Minuto se ne va a sinistra, traversone basso per Diana che non riesce però a concludere a rete

42' Piu lavora il pallone al vertice e mette in mezzo per Ninivaggi, la cui incornata non inquadra lo specchio

41' questa volta è Salis a tentar fortuna dalla distanza, pallone colpito troppo con l'esterno

40' ammonito Curci, secondo giallo in casa Albissole

37' SIGNORI! VADESE IN VANTAGGIO! Rasoiata potente e precisa sulla corta respinta della difesa ceramista dopo il corner battuto da Salis, nulla da fare per Negro, si sblocca la gara al "Faraggiana"

30' gioco spezzettato con frequenti interruzioni, la Vadese cerca di mantenere un alto livello di aggressività per non concedere ripartenze all'Albissole, temibile quando si aprono spazi tra centrocampo e difesa azzurrogranata

27' raddoppio di Savona e Multedo nei rispettivi match contro Letimbro e Borgio, risultati che al momento mantengono inalterati i quattro punti di differenza tra secondo e terzo posto, cruciali per la disputa dei playoff da parte delle savonesi

26' parte Mancini con il destro, traiettoria interessante che si abbassa con qualche istante di ritardo

25' Marchi in ritardo su Diana, ammonito il difensore della Vadese e punizione a favore della squadra di Sarpero

22' eccolo il primo squillo biancazzurro con Diana, si oppone due volte Ceraolo a negare la rete al bomber dell'Albissole

21' è in vantaggio anche il Multedo sul Borgio Verezzi, 1-0 al "Pertini" di Pegli

20' il grande ex Garbini gira di testa un traversone leggermente deviato da Curci, anche in questo caso il pallone finisce non distante dall'incrocio

18' gran destro di Salis dalla lunga distanza, Negro costretto a indietreggiare per respingere a pugni uniti, occasione per la squadra di Monte

15' Gagliardi rimedia il primo giallo della gara, evidente trattenuta ai danni di Esposito

14' tentativo di prima da parte di Piu al limite dell'area piccola, la sfera finisce di poco a lato alla sinistra della porta di Negro

12' partita fin qui equilibrata, ritmi comunque elevati con grande intensità in mezzo al campo

7' Signori al volo da fuori area, sinistro impreciso che si perde a lato

6' in chiave playoff da segnalare il vantaggio del Città di Savona sulla Letimbro, 1-0 all'Olmo Ferro di Celle, rete di Fancellu al 4'

5' pallone in verticale per Ninivaggi, sinistro in diagonale ribattuto da un difensore ceramista, primo squillo della gara di marca azzurrogranata

1' Dinapoli di Savona comanda il via della gara, Albissole in completo blu, divisa bianca per la Vadese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALBISSOLE: Negro, Minuto, Bruzzone, Gagliardi, Curci, Pasquino, Iadanza, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, Mancini

A disposizione : Malinverni, Bolognino, Crovella, Galiano, Scarfi, Piombo An., Piombo Al., Damonte, Incorvaia

Allenatore : Sarpero

VADESE: Ceraolo, Pulina, D'Anna, Marchi, Garbini, Mandaliti, Signori, Esposito, Ninivaggi, Salis, Piu

A disposizione : Cavalleri, Berardinucci, Marchelli, Fiori, Giannone, Diarra, Tona, Raffa, Martino

Allenatore : Monte

Arbitro: Dinapoli di Savona