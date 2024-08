Calcio. Cairese e Imperia tagliano il nastro della nuova stagione, alle 16:00 il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D

Inizierà ufficialmente oggi pomeriggio la stagione del calcio dilettantistico ligure.

Il primo impegno formale per la nostra provincia sarà al Cesare Brin, con il turno preliminare tra Cairese e Imperia.

Un"derby" tra neopromosse, utile soprattutto ai tecnici Boschetto e Buttu per rodare i giri del motore in vista del campionato

"Per noi - ha spiegato il tecnico nerazzurro - sarà a tutti gli effetti una prima partita, dato che durante la preparazione non abbiamo avuto modo di fare amichevoli e di testarci contro un avversario. È quello che faremo oggi, sarà per noi una gara utile all'avvicinamento al campionato ma ci teniamo a fare bene, questo è certo".

"La Cairese? E' la solita squadra compatta, ha mantenuto l'ossatura e i pezzi importanti dello scorso anno e ha condotto una campagna acquisti mirata andando a prendere anche giocatori nei professionisti. È costruita per fare bene anche in campionato e credo che lo farà"

L'Imperia, che non potrà contare su Di Salvatore, Scalzi, Costantini e Castagna.

In casa Cairese si va verso la conferma del 4-2-3-1, con Castiglia alle spalle di Gueye e l'inserimento di Onkoye nella linea arretrata.

Fischio d'inizio alle 16:00, livescore e webcronaca su Svsport.it