Test di qualità al Chittolina, la webcronaca di Vado - Celle Varazze

VADO - CELLE VARAZZE 0-0

20' molto elastico il Vado in fase difensiva, si spinge di più a destra con Diop, con Montesano a stringere a fianco di Venneri e Bondioli

16' lavora bene con la palla tra i piedi il Celle Varazze, in pochi istanti arriva un cross fuori misura di Padovan e un tiro di Ventre bloccato da Sattanino

12' Grosse novità per Valmati. Righetti è il riferimento centrale con Battaglia e Ventre a supporto. Questi ultimi giocano a ridotto dell'ex attaccante della Lavagnese e non a ridosso della linea laterale: 3-4-2-1 per i biancoblu

10' il Vado sembra convergere verso il rombo in mediana in vista dei primi impegni ufficiali. Lora in regia con Abonckelet e Michelucci mezz'ali, Gagliardi orbita alle spalle di Vita e Donaggio, tarando i propri movimenti a seconda degli sviluppi del gioco

6' affinamento delle trame in corso in questi primi minuti, tanta intensità, poca precisione su entrambi i fronti

1' si parte

PRIMO TEMPO

VADO: Bellocci, Mantesano, Lora, Bondioli, Gagliardi, Vita, Michelucci, Diop, Abonckelet, Venneri, Donaggio.

A disposizione: Sattanino, Monteverde, Capra, Bussaglia, Alfiero, Zarrouki, Corengia,Agostino, Casazza, Mele, Cartiere, Cottarelli, Corsa, DAmonte.

Allenatore: De Lucia

CELLE VARAZZE: Mitu, Schirru, Padovan, Righetti, Ventre, Guida, Galatolo, Battagllia, Panepinto, Calcagno, Ravoncoli.

A disposizione: Tredici, gallo, Carro Gainza, Canovi, Preti, Saracco, Monte, Bonanni, Gnecchi, Romanelli, Garibbo.

Allenatore: Valmati