Outdoor. Prima “uscita” con Giada per la carrozzina motorizzata donata dal Rotary di Savona al Soccorso alpino

In estate il Rotary Club di Savona l’aveva acquistata e donata al Soccorso alpino per abbattere le barriere e consentire anche a persone con disabilità motorie di vivere i sentieri del savonese. Detto, fatto: la joelette, cioè la carrozzina elettrica motorizzata, è entrata in funzione “pilotata” proprio dal personale specializzato del Soccorso alpino.

La prima a beneficiarne è state Giada Ottonello, una donna che un paio di anni fa a causa di una malattia ha perso gli arti inferiori e superiori, ma ha scelto di non abbattersi, riprendere in mano la propria vita e ritornare a fare, con le dovute proporzioni, ma anche tanto entusiasmo.

Per Giada la passeggiata si è svolta nell’entroterra di Varazze. «Conosco da un po’ di tempo alcuni tecnici del Soccorso alpino – racconta lei -. Quando mi è stata proposta la possibilità di questa escursione ho accettato con piacere. Li ringrazio, io mi sono divertita, magari loro si sono un po’ stancati. La malattia mi ha costretta a rimettere in discussione tutta la mia quotidianità. Ma ogni giorno riesco a superare nuove sfide».

Per il Soccorso alpino, come detto, si è trattato dell’esordio della joelette donata dal Rotary Club di Savona: «L’obiettivo di questa importante donazione ci permetterà di rendere davvero inclusive varie attività - dice il capostazione del Soccorso alpino di Savona Angelo Pastorino -. Siamo rimasti davvero colpiti dalla generosità del Rotary che ci sostiene da tempo. Con l’inizio della stagione scolastica siamo a disposizione, nei limiti del possibile, anche delle scuole. A volte capita che ragazzi con disabilità non possano partecipare alle escursioni. Non vogliamo che nessuno resti più in classe per questo motivo. La gita con Giada è stata molto divertente. Abbiamo conosciuto meglio una persona che è un esempio di forza».

Per manovrare la joelette è necessaria la presenza di un operatore opportunamente formato così come lo sono alcuni tecnici del Soccorso alpino.