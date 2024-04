Calcio, Seconda Categoria. Dopo gli anticipi di ieri si completa il programma

La giornata si è aperta con l'anticipo di ieri tra Pietra Ligure B e Villanovese. Stamane spazio a Riva Ligure - Matuziana. Nel pomeriggio grande attenzione a Borghetto - Santo Stefano (i ponentini sono stati gli unici a imporre in stagione una sconfitta ai granata) e Cisano - Imperiese (entrambe alle 15:00). A chiudere il programma il posticipo delle 18:00 tra Bordighera e San Bartolomeo Cervo

Il sabato ha portato in dote itre punti per Veloce e Pallare. Alle 16:00 toccherà alla capolista Dego scendere in campo, ospite della Nolese, oltre a Rocchettese - Murialdo. Alle 18:30 il canonico posticipo della Virtus Don Bosco, oggi contro il Sassello.