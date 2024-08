Calcio, Vado. Il ko con il Celle Varazze non sorprende De Lucia: "Squadra carica sulle gambe, abbiamo dato la precedenza al programma atletico" (VIDEO)

Perdere in amichevole non fa piacere a nessuno, ancor di più contro una squadra di categoria inferiore, pur competitiva come il Celle Varazze, ma per Silvestro De Lucia l'1-0 incassato dai biancoblu non è motivo di particolare cruccio.

I rossoblu hanno svolto infatti prima del test match un'importante seduta atletica che ha condizionato il rendimento sul rettangolo verde, limitando soprattutto la velocità e la lucidità nella trasmissione del pallone.

Due componenti fondamentali in quel 4-3-1-2 che il tecnico sembra aver prescelto come via maestra per i primi impegni ufficiali (il primo domenica in Coppa contro la Sanremese), al netto della grande duttilità tattica che l'intera rosa può comunque garantire.