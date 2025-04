Sono stati novanta minuti carichi di tensione agonistica, ma tutto sommato corretti e in una cornice di pubblico importante, quelli che hanno vissuto la Baia Alassio e l'Ospedaletti.

Uno a uno il risultato finale: con un pizzico di rimpianto, come raccontato in cronaca, da entrambe le parti.

Sul fronte orange, resta il rammarico per non aver chiuso il match prima della grande reazione delle vespe, oltre che per il palo nel recupero di Schillaci. Ecco il commento di mister Luccisano: