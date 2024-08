Calcio, Pontelungo. Tra poco l'amichevole con l'Albenga, Currì: "Una sfida super per un nobile fine"

Prosegue senza sosta la preparazione estiva del Pontelungo, la squadra granata lavora al meglio per arrivare pronta ai primi appuntamenti della nuova stagione. A fare il punto della situazione è il Direttore Sportivo Salvatore Curri, queste le sue parole:

“Siamo alla quarta settimana degli allenamenti, tutto sta andando come nelle previsioni. Il gruppo sta crescendo anche nell’intesa, c’è grande entusiasmo e voglia di lavorare sia da parte dei giocatori più giovani, dei nuovi arrivati ma anche da chi era già qui nelle passate stagioni. Nei discorsi affrontati con i ragazzi, riconfermati e nuovi arrivi, abbiamo sempre evidenziato la volontà della società di crescere, in tutti gli ambiti, portando a tutti, come esempio da non ripetere, il girone di ritorno dello scorso campionato. La costante deve essere quella di mantenere per tutto l'anno lo stesso impegno, la determinazione e la sana ambizione, con la consapevolezza di non aver lesinato energie. Il Pontelungo è cresciuto in questi anni, ora serve continuità nella categoria”.

Quest’oggi una super sfida in vista, alle ore 18.30 presso lo Stadio “Riva” ci sarà infatti il derby amichevole contro la squadra di Serie D dell’Albenga: “Una super sfida che ha anche un nobile fine, coniugherà sport e beneficenza: l’incasso della serata sarà devoluto alla associazione “Viceversa ASD”. Parlando di calcio, indubbiamente una partita affascinante per vedere all’opera le due squadre, una tappa di avvicinamento alla prima giornata di Coppa Italia dei rispettivi campionati del 1 settembre”.

Ripartire dalle cose buone e dimenticare i piccoli passi falsi fatti: “Lo scorso anno, il girone di andata ha beneficiato del grande entusiasmo figlio della vittoria del campionato precedente e abbiamo affrontato le partite con la giusta concentrazione. Il girone di ritorno, complice qualche blackout, abbiamo fatto meno bene. Il primo obiettivo è quello di confermarci stabilmente nella categoria. L’anno scorso abbiamo conquistato uno status di credibilità, ci siamo guadagnati il rispetto delle altre squadre in una categoria nuova per il Pontelungo e dobbiamo provare a ripeterci. Quest'anno non ci sarà più l'effetto sorpresa e tutte ci affronteranno diversamente. Tante squadre si sono attrezzate. E’ ovviamente prematuro pronosticare il campionato che disputeremo, ma ce la metteremo tutta come sempre fatto”.