Calcio, Cairese. Diagnosi avversa per Francesco Berretta, c'è la rottura subtotale del legamento crociato anteriore

Domenica scorsa, subito dopo l'infortunio avvenuto in campo, i primi segnali non lasciavano spazio all'ottimismo, seppur la speranza di una diagnosi meno cruda per Francesco Berretta fosse viva tra i dirigenti e i sostenitori gialloblu.

Ieri però è arrivata la conferma della rottura subtotale del legamento crociato anteriore, il che comporterà la conseguente operazione chirurgica e un lungo periodo di riabilitazione.

Sul fronte mercato, invece, altri tre giovani sono stati ufficialmente presentati Emiliano Belotti, difensore classe 2005 in arrivo dall'Entella, Filippo Vignaroli, attaccante esterno classe 2006 in arrivo dalla Fermana e Kone Mohamed Razak, attaccante classe 2006 in arrivo dal Monregale.