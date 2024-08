Calcio, Albissole. Torna il tifo organizzato con gli "Ultras Arbisoa"

Continuerà ad esistere una componente organizzata nel tifo dell'Albissole.

Ieri sera sulla pagina 2017 è infatti apparso un comunicato con l'annuncio della nascita degli Ultras Arbisoa:

"QUANDO UN CICLO GIUNGE AL TERMINE LE SOLUZIONI SONO DUE: TUTTO FINISCE O SI

RINNOVA CON PIÙ FORZA DI PRIMA.

QUELLO CHE HANNO FATTO GLI ZÜENI IN 7 ANNI DI STORIA È INNEGABILE E RESTERÀ PER SEMPRE; MA A VOLTE BISOGNA SAPER ANDARE AVANTI PER DARE CONTINUITÀ AL PASSATO.

ULTRAS ARBISOA SARA IL NOME DI QUESTA CONTINUITÀ. IL GRUPPO COINVOLGE TUTTI SOTTO UN UNICO NOME, NUOVI E VECCHI

ELEMENTI DEL TIFO BIANCO AZZURRO.

VALORI, NEMICI E AMICIZIE RIMANGONO IMMUTATI, SEMPRE IN ATTESA DI CHI ANCORA STA PAGANDO CON LA DIFFIDA IL SUO AMORE PER L'ALBISSOLE.

SOSTIENI LA SQUADRA DELLA TUA CITTÀ

AVANTI ULTRAS!

AVANTI ALBISSOLE 1909!"