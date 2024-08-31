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Calcio | 31 agosto 2024, 08:00

Calcio, Albissole. Torna il tifo organizzato con gli "Ultras Arbisoa"

Calcio, Albissole. Torna il tifo organizzato con gli &quot;Ultras Arbisoa&quot;

Continuerà ad esistere una componente organizzata nel tifo dell'Albissole.

Ieri sera sulla pagina 2017 è infatti apparso un comunicato con l'annuncio della nascita degli Ultras Arbisoa:

"QUANDO UN CICLO GIUNGE AL TERMINE LE SOLUZIONI SONO DUE: TUTTO FINISCE O SI
RINNOVA CON PIÙ FORZA DI PRIMA.
QUELLO CHE HANNO FATTO GLI ZÜENI IN 7 ANNI DI STORIA È INNEGABILE E RESTERÀ PER SEMPRE; MA A VOLTE BISOGNA SAPER ANDARE AVANTI PER DARE CONTINUITÀ AL PASSATO.
ULTRAS ARBISOA SARA IL NOME DI QUESTA CONTINUITÀ. IL GRUPPO COINVOLGE TUTTI SOTTO UN UNICO NOME, NUOVI E VECCHI
ELEMENTI DEL TIFO BIANCO AZZURRO.

VALORI, NEMICI E AMICIZIE RIMANGONO IMMUTATI, SEMPRE IN ATTESA DI CHI ANCORA STA PAGANDO CON LA DIFFIDA IL SUO AMORE PER L'ALBISSOLE.

SOSTIENI LA SQUADRA DELLA TUA CITTÀ
AVANTI ULTRAS!
AVANTI ALBISSOLE 1909!"

redazione

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