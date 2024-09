Calcio, Ligorna. La prima di mister Pastorino è con il Saluzzo: "Preparazione ok, curioso del riscontro sul campo"

Domenica esordio stagionale per il Ligorna di Mister Pastorino, impegnata in casa alle 16:00 contro il Saluzzo nel 1° Turno di Coppa Italia di Serie D. La squadra biancazzurra affronterà quindi i piemontesi in quello che costituisce il primo test ufficiale dopo più di un mese di preparazione.





Qui il commento di Mister Pastorino sulla condizione della squadra e sull’esordio stagionale: «Per quanto riguarda la condizione fisica del gruppo non siamo ancora in grado di sostenere novanta minuti perfetti ma siamo in crescita. Durante tutti gli allenamenti congiunti fino ad oggi, non siamo mai arrivati a far giocare un singolo giocatore per tutti i novanta minuti, ruotando molto con tutti i giocatori. Quello contro il Saluzzo in Coppa Italia sarà il primo test ufficiale, contro una squadra di categoria. Questa sfida ci darà indicazioni sullo stato di forma della squadra».





«Sono soddisfatto del lavoro svolto in questo mese di allenamenti», continua il Mister, «la squadra ha risposto bene, mostrando una grande cultura del lavoro e molta disponibilità. La prima parte della stagione è stata soddisfacente ma ora ci attendono gli impegni ufficiali, ovvero la coppa e il campionato, che saranno test sicuramente più impegnativi. Sono curioso di vedere come la squadra affronterà queste nuove sfide, che richiederanno un impegno mentale diverso. Non vedo l’ora di vedere come la squadra risponderà».