Calcio. Gara matta al Riva, la Baia Alassio in pieno recupero si guadagna almeno lo spareggio, San Filippo superata 2-1

SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA - BAIA ALASSIO 1-2 (60' e 92' Di Mari rig.) 87' Carparelli)



96' FINISCE QUA! LA BAIA ALASSIO BATTE LA SAN FILIPPO NERI IN 90 MINUTI INCREDIBILI! I GIALLONERI SI GARANTISCONO QUANTOMENO LO SPAREGGIO CONTRO L'OSPEDALETTI

92' DI MARIII! LA BAIA ALASSIO TORNA AVANTI! FINALE DAVVERO AL CARDIOPALMA AL RIVA!

90' RIGORE PER LA BAIA ALASSIO! SPINTA SU JHAMATI!

88' DRAMMA SPORTIVO PER LA BAIA ALASSIO, SERVE UN GOL ALLE VESPE PER NON LASCIARE IL MATCH POINT ALL'OSPEDALETTI

87' CARPARELLI! IL PAREGGIO! TESTATA VINCENTE DELLA PUNTA GIALLOROSSOBLU!

85' E' FINITA 2-0 AD OSPEDALETTI, LA BAIA ALASSIO DEVE RESISTERE PER GARANTIRSI NEL PEGGIORE DEI CASI LO SPAREGGIO

81' proteste nell'occasione di Sardo, secondo giallo. Espulso il mister. Anche lui salterà l'eventuale spareggio

80' Hamati nel tentativo di colpire la sfera , un metro fuori dalla linea laterale, viene ammonito. Secondo il direttore di gara un gesto volontario per allontanare il pallone. Scelta troppo forzata di Virgilio, in caso di spareggio la Baia non avrà uno de suoi giocatori più rappresentativi

79' Rosso per Fejzillari, passa a tre dietro la San Filippo

78' la tensione si taglia col coltello. La Baia si sta giocando l'intera stagione, ma la San Filippo non vuole regalare nulla

77' prova lo strappo Hamati, guadagna un nuovo corner l'esterno offensivo giallonero

72' Ha raddoppiato l'Ospedaletti, la Baia resta a +3 ma con una partita in più rispetto agli orange. Ad ora le vespe si garantirebbero almeno lo spareggio

70' ammonito Mascardi e parte un nuovo parapiglia, due giocatori a terra!

68' doppio salvataggio sulla linea della porta della Baia! Pampararo esulta come in occasione di un gol!

67' esce Paltrinieri, in campo Odasso.

19' BAIA ALASSIO IN 10! DOPPIO GIALLO A DAMONTE

16' rinforza gli ormeggi Sardo, entra Barison per Gibilaro

15' DI MARI SPIAZZA RIZZO! BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO!

15' RIGORE PER LA BAIA ALASSIO! FEJZILLARI SU HAMATI! VIRGILIO INDICA IL DISCHETTO

13' la partita sembra poter virare da un momento all'altro! Parata clamorosa di Pampararo che tiene in corsa promozione le vespe. Gara da 8 in pagella fino ad ora per il portiere

11' palo Baia Alassio! E' stato Gibilaro ad aver trovato il montante!

9' ammonito Condorelli per perdita di tempo, il leit motiv è sempre il medesimo: gara spigolosissima al Riva

7' Sardo cala l'asso Hamati, esce Tomao

3' volata di Setti a sinistra, salva tutto Combi nel cuore dell'area

2' cambio Baia, entra Gasco per Michero

1' espulso Torregrossa nel corridoio degli spogliatoi, clima caldo al Riva

SECONDO TEMPO



48' squadre negli spogliatoi, tensione su entrambi i fronti al rientro nel tunnel del Riva

47' Aicardi a terra in area, Virgilio lo sanziona con un giallo per simulazione

45' saranno tre i minuti di recupero

45' Sacco prova a forzare dalla distanza, palla fuori di poco

43' arrivano notizie da Ospedaletti, orange in vantaggio, la Baia deve vincere per continuare a credere nella promozione diretta

41' dal corner seguente Greco ha tempo e spazio per colpire di testa, impatto con la sfera poco felice

40' grande giocata di Orru in area, Pampararo è ancora attento

36' riprende il gioco con la punizione di Sacco, respinge la barriera, la Baia chiede un calcio di rigore

33' E' un contrasto dietro l'altro, ammonito Gerosa.

29' entra in ritardo Damonte, giallo per lui

27' si gira Tomao dal vertice dell'area piccola, Virgilio vede una deviazione e assegna il corner

22' c'è davvero poco tempo per pensare

17' prova Di Mari il lob su Rizzo, idea buona , l'esecuzione meno

16' ammonito Greco, intervento in ritardo su Sacco

13' IL MIRACOLO DI PAMPARARO SU CARPARELLI! IL PORTIERE SI DISTENDE SULLA SUA SINISTRA!

13' RIGORE PER LA SAN FILIPPO NERI! A TERRA IN AREA SETTI

10' Orru bussa alla porta della Baia, blocca Pampararo

3' inizio a spron battuto della Baia, pronto a riversarsi nella metà campo avversaria

1' si parte!

PRIMO TEMPO



SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA: Rizzo, Abbatemarco, Gerosa, Mascardi, Greco, Fajzillari, Carparelli, Giordano, Orru, Condorelli, Setti.

A disposizione: Risso, Giglio, Furlanetto, Ferrara, Sportelli, El Asri, Miserendino, Rosso, Vigo.

Allenatori: Torregrossa - Rotiroti



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Pampararo, Vinci, Damonte, Combi, Michero, Aicardi, Tomao, Paltrinieri, Di Mari, Sacco, Gibilaro.

A disposizione: Tornago, Negroni. Odasso, Barison, Fumagalli, Cannizzaro, Gasco, Sufali, Hamati.

Allenatori: Sardo