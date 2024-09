Calcio, Pontelungo. Attacco in spolvero contro il Ventimiglia, decidono Sfinjari e Rocca

Inizia con una vittoria la stagione del Pontelungo, nonostante le tante assenza la squadra di mister Zanardini ha la meglio sul Ventimiglia imponendosi grazie a due goal nella ripresa.

Un primo tempo abbastanza equilibrato, l’occasione più grande è sui piedi di Delfino che in mischia manda sul palo.

Nella ripresa Sfinjari scalda il piede su calcio di punizione colpendo prima una traversa poi è invece Haderbache a compiere un autentico miracolo. E’ il preludio al vantaggio perché poco dopo su calcio d’angolo di Marquez il numero 10 risolve in mischia per il vantaggio granata. Il raddoppio arriva a metà ripresa, Farinazzo trova in verticale Delfino che mette in mezzo un tiro-cross per Rocca che da vero rapace d’area gonfia la rete.

Domenica prossima prima trasferta, è la volta del Finale, vittorioso 4 a 1 contro l’Argentina Arma.

PONTELUNGO - VENTIMIGLIA 2-0

Marcatori: 55’ Sfinjari, 69’ Rocca.

Pontelungo: Ghiozzi, Bolia (78’ Pollero), Calcagno, Roascio, Corciulo (80’ Calandrino), Farinazzo, Delfino, Marquez (70’ Badoino), Caneva (58’ Rocca), Sfinjari (76’ Ciravegna), Ardissone.

A disposizione: Orru, Pulera, Cataldo, Asteggiante.

Allenatore: Zanardini.

Ventimiglia: Haderbache, Latella (71’ Pianese), Berruti, Peirano, Verardi, Ierace, Bacigaluppi (64’ Aretuso), Lorenzi (50’ Zagni), Felici (77’ Bertoni), Cassini, Rea (67’ Madafferi).

A disposizione: Fiorini, Zambaldo, Giglio.

Allnenatore: Massullo.

Arbitro: Martino di Savona.