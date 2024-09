Calcio, Uefa Regions Cup. I convocati in Rappresentativa per il test contro il Rivasamba di mercoledì sera

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa del Comitato Regionale Liguria per la partecipazione al Torneo “UEFA Region’s Cup”, sono convocati presso il centro sportivo “H.C. Andersen” di Sestri Levante (GE) il giorno mercoledì 04 settembre 2024 alle ore 19.00, per disputare una gara amichevole con la Società S.C.D. Rivasamba H.C.A. i sottoelencati giocatori:

Angelo Baiardo

Borreani Marco - Zuppiroli Maxim - Calcagno Davide



Arenzano Football Club

Baroni Luca - Bruzzone Alessandro - Damonte Lorenzo - Cicirello

Matteo

Athletic Club Albaro

Bartoletti Luca - Di Pietro Luca - Pagano Simone



Busalla Calcio

Gottingi Alessandro



Campomorone Sant'Olcese

Galli Daniele



Camporosso

Travella Luca

Canaletto Sepor

Lo Bue Alessio

Football Club Bogliasco

Guidotti Federico

Praese 1945

Gianrossi Alessandro - Tomé Luca - Latini Michele

PSM Rapallo

Costa Nicolò



Vallescrivia 2018

Spano Luca