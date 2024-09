Calcio, Ceriale. Il 3-0 al Millesimo convince Mambrin: "Solidi e in campo con quanto provato durante la settimana"

La Prima Squadra parte con il piede giusto in questa nuova stagione: 3-0 al Millesimo nella prima partita del girone di Coppa Italia Promozione. Prova convincente per i ragazzi di Marco Mambrin.

“Sono contento della prestazione dei miei ragazzi che hanno dimostrato un’ottima solidità e di aver messo in campo quanto provato in queste settimane di preparazione – dichiara il mister -. Forse nel secondo tempo abbiamo palleggiato di meno ed è aspetto su cui dovrò lavorare -. Faccio i complimenti ai ragazzi e anche al Millesimo, squadra molto forte che sono sicuro potrà dire la sua sia in coppa sia in campionato”.

Infine un messaggio particolarmente sentito: “Mi unisco alle parole di mister Buttu: dedico la vittoria al mio caro amico Davide“.

Il prossimo impegno sarà domenica 8 settembre alle ore 18 in trasferta contro il New Bragno per la seconda giornata di coppa.