Calcio, Coppa Italia di Serie D. Gli squalificati e i diffidati nelle squadre del nord ovest

GARE DEL 31/ 8/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 500,00 ASTI

Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSTANTINO DENNIS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

PAUTASSI MATTEO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SANCINITO NICOLO (ASTI)

TONIATO MATTEO (ASTI)

GARE DEL 1/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SPILLI MARCO (VARESINA SPORT C.V.)

Per avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEL BELLO FRANCESCO (FEZZANESE)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

MULATTIERI NICOLA (FEZZANESE)

Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

Calciatore in panchina rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo dei calciatori avversari

AIOLFI STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ALLASINA NICOLO (SALUZZO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DANIELLO ALESSANDRO (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

LEGAL LUDOVIC CHARLES (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

MONTENEGRO SIMONE (BORGARO NOBIS 1965)

MOSCA MARCO (BORGARO NOBIS 1965)

BRUNO LUCA (CHISOLA CALCIO)

D IGLIO GIUSEPPE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

DAQOUNE ZAKARIA (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (CITTA DI VARESE S.R.L.)

STAMPI NICCOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MENCAGLI MATTIA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

TAHIRI JURGEN (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

CAMPANA ALESSANDRO (FEZZANESE)

GERACI SILVESTRO (FEZZANESE)

GIAMPIERI MATTIA (FEZZANESE)

PUCCI DENNY (FEZZANESE)

BIANCHI NICCOLO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

INFANTINO ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PENNATI STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

COMIOTTO MATTIA (IMPERIA CALCIO SRL)

GRAZIANI THOMAS (IMPERIA CALCIO SRL)

LUPINACCI MICHELE (LAVAGNESE 1919)

ONETO LUCA (LAVAGNESE 1919)

CHIELLINI CRISTIANO DANIE (OLTREPO FBC)

CRETTI MATTIA (OLTREPO FBC)

GANDOLFI LORENZO (OLTREPO FBC)

SPATARI ALESSIO (OLTREPO FBC)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

FARIDI OTHMAN (SALUZZO)

MILIA NICOLO (SALUZZO)

INCORVAIA GIOVANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

LOHMATOV ALEKSANDR (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

ALFIERO VINCENZO (VADO 1913 A.S.D.)

BELLOCCI ANDREA (VADO 1913 A.S.D.)

DIOP SERIGNE FALLOU (VADO 1913 A.S.D.)

MELE ALESSIO (VADO 1913 A.S.D.)

CAGIA GABRIELE (VARESINA SPORT C.V.)

GURI SINDRIT (VARESINA SPORT C.V.)

MICONI RICCARDO (VARESINA SPORT C.V.)