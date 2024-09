Calcio. Primo gol in Conference League per Lamin Jawo, l'ex punta del Finale trascina il Mlada alla fase campionato

Non ha impiegato molto tempo a raggiungere la Liguria la notizia del primo gol europeo realizzato da Lamin Jawo.

L'ex attaccante del Finale, protagonista della storica promozione dei giallorossi in Serie D (era la stagone 2015/2016), ha militato in diverse squadre professionistiche italiane, dal Carpi in B, al Siena e Feralpi Salò in C, prima di rientrare nei ranghi della quarta serie con Sanrmese e Olympia Agnonese.

Da quel momento la carriera della punta del Gambia classe 1995 si è concentrata in Repubblica Ceca, con le maglie di Jihlava, Fastav Zlin e Mlada Boelsav.

Proprio con il Mlada, l'ex attaccante lanciato da mister Buttu ha avuto il merito di aprire le marcature del 3-0 in casa del Paksi, match decisivo dei playoff di Conference League.

Una bella soddisfazione per Lamin, pronto a scrivere così il proprio nome anche nei tabellini delle competizioni europee.

Un bottino che sulla carta potrà ancora aumentare, complici i prossimi impegni contro Noah, Lugano, Vitoria Setubal, Betis Siviglia, Jagiellonia e Molde.