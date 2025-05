Il nome di Matteo Aretuso non è sicuramente nuovo agli appassionati di calcio ponentino, vista la sua esperienza con la maglia del Savona.

Ora il centrocampista classe 1998 è uno dei punti cardini del Ventimiglia, uscito sconfitto per tre reti a una dal Borel, nella gara di andata dei playout contro il Finale.

La rete negli ultimi minuti di Sparma ha riacceso le speranza, ma ai frontalieri servirà attenzione in difesa e concretezza in attacco per impensierire il team di Delfino.